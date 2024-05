Vinigram adverte Guipa na Mansão: 'Você é fogo, compra umas brigas...'

Vinigram conversou com Guipa e o aconselhou sobre suas atitudes em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Vinigram opinou sobre o jeito explosivo do radialista: "Você é fogo, você compra umas brigas, entra numas paradas... o que o Fellipe falou faz sentido, tem coisa que tem que ouvir e guardar para você. Nem soltar, tomar cuidado com a forma [que fala]".

Guipa se defendeu: "É meu jeito, irmão, não é na maldade. Você sabe que não é na maldade".

O cantor reforçou: "Eu sei, te conheço. Mas é isso que falo para todo mundo: 'esse Guipa não é o que eu conheço'".

