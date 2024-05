Nizam diz que aceita ir para A Fazenda: 'Só tô esperando o convite'

O ex-bbb Nizam afirmou que "com certeza" iria para A Fazenda 16 caso receba o convite da Record TV.

O que aconteceu

Nizam explicou que "jogaria mais" porque teve pouco tempo para se mostrar no BBB 24. "Iria para realmente mostrar quem é o Nizam. Então em A Fazenda eu tentaria ficar mais tempo e estudaria o programa antes de entrar", declarou no podcast Selfie Serv.

O ex-brother admitiu que tentaria ser persuasivo, mas não faria declarações polêmicas como fez no BBB 24. "Jogaria o jogo do jeito que joguei no Big Brother, convencendo as pessoas, mas prestaria mais atenção em algumas falas, com certeza".

Giovanna, que também participou da última edição do reality global, negou interesse em ir para A Fazenda 16. "Não sei se sou boa para usar chapéu, não está nos meus planos, a cabeça da gente cansa muito".

A ex-sister alegou que primeiro precisa se recuperar mentalmente. "Não encararia outro reality agora de jeito nenhum. Trabalhar primeiro o psicológico para depois analisar outras possibilidades".