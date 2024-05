Dantinhas: Guipa alopra a casa inteira e entrega o que o público quer ver

Guipa, 36, virou pauta no programa Central Splash após protagonizar um novo bate-boca com MC Mari, 27, e Brenno Pavarini, 30, dentro de A Grande Conquista (Record).

O comentarista de reality shows Dantinhas enxerga Guipa como uma das melhores figuras da atração comandada por Rachel Sheherazade, 50. "O Guipa é mentiroso, mas entrega muito! Precisamos de personagens assim dentro de um reality."

Dieguinho Schueng concorda com Dantinhas a respeito do repórter esportivo e pensa que ele pode emendar A Grande Conquista com A Fazenda. "Também gosto do Guipa. É um clássico personagem de reality, completamente caótico - do tipo que temos que valorizar, mesmo sabendo que não vai ganhar. Tende a talvez cavar uma vaguinha em A Fazenda."

Kerline Cardoso, por sua vez, opina que Guipa não é o único a estar de olho no confinamento rural, que volta ao ar em setembro. "Todos estão forçando a barra para tentar cavar essa vaga em A Fazenda."

Dantinhas atribui essa atitude geral à tentativa de emular o sucesso de Davi, 21, no BBB 24 (Globo). "Isso é o efeito Davi Brito. Todos eles estão com o mesmo discurso do Davi: 'Preciso me posicionar, vou falar na cara, vou pro embate...' Normalmente isso acontece: quando tem um campeão de reality, nos seguintes todos tentam imitar o estilo de jogo."