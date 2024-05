Sabrina Boing Boing expõe problemas causados pelo silicone de 6 litros

Sabrina Boing Boing, 39, realizou, há três meses, a troca de silicone nos seios, quando aderiu seis litros de próteses. A DJ disse que não pensa mais em aumentar e sim diminuir o tamanho deles.

O que aconteceu

Não está se adaptando: "Eu não estou me adaptando ao tamanho. Por exemplo, nesse exato momento, eu tô com uma dor no meu pescoço, é a parte aqui atrás pescoço, que é onde as pessoas ficam corcundas. Então, eu tenho que ficar me policiando porque o peito já tá quase encostando nas pernas".

A Dj contou que precisar usar dois sutiãs para segurar os seios, além de ter seu sono prejudicado, já que está encontrando dificuldades para dormir. "Ficando bem claro que não tem nada a ver com o resultado estético, meu peito tá lindo, mas não ta funcional", contou ela em seu Instagram.

Ela, que também é tatuadora, sinalizou que o peso dos seios acaba encostando em seus clientes.

Boing Boing ainda deixou um alerta para os fãs não se assustarem caso ela reduza os seios. "Eu vou pensar em primeiro lugar em mim, porque sou eu que carrego esse peso todo. E se eu não tô me sentindo bem, eu não vou segurar 6litros nas costas, aí porque eu vejo que o negócio não tá muito fácil, tá me incomodando! Sim, tá me incomodando".