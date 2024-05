Edlaine sobre possibilidade de Zona de Risco com Kaio: 'Meu maior medo'

Na Suíte dos Donos de A Grande Conquista 2 (Record), Edlaine revelou que seu maior receio é disputar uma Zona de Risco com Kaio.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A participante criou uma hipótese de berlinda com o aliado após a Prova da Virada: "Não sei se sonhei ou se estava imaginando, porque a minha cabeça está a milhão. Fiquei imaginando do Brenno me puxando, indo eu, você e Any e ela libera a Any primeiro".

Depois, relembrou uma situação em A Fazenda 15 com Sheherezade: "Deus me livre, tenho muito medo de ir duas pessoas juntas. Mas aí lembro que se nós estivermos corretos, tendo um bom jogo, a Rachel e o Lucas são a prova viva disso. Que mesmo tendo duas pessoas amigas numa Zona de Risco, se o Brasil quiser que voltem os dois, o Brasil vai votar para caramba para voltar os dois".

Em seguida, Edlaine concluiu: "Tem que confiar nisso, é que fico com muito medo porque sei o que geralmente acontece. Acho que estava imaginando possibilidades, porque esse é meu maior medo".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer se livre da 2ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 2270 votos 19,91% Brenno 38,85% Kaio 41,23% Any Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2270 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso