Giovanna Ewbank revela que Bruno Gagliasso é dotado: 'Grande negócio'

Giovanna Ewbank, 37, disse que Bruno Gagliasso, 42, pode ser pequeno na estatura, mas é grande nas partes íntimas.

O que aconteceu

Ewbank afirmou que não quer detalhar o comprimento do pênis de Gagliasso, mas ressaltou ser grande. "Eu não gosto de fazer propaganda, mas pequenas empresas e grandes negócios", declarou no Surubaum, programa que ela comanda ao lado do marido.

A apresentadora também negou que seja "santa". "Gosto de uma safadeza no off", afirmou. Bruno, então, destacou que a esposa é sua "safadinha".

Giovanna Ewbank contou, ainda, que muitas mulheres sentiram tesão por Gagliasso quando ele interpretou psicopata na série "Dupla Identidade" (2014). "Olha que loucura, muita gente ficou com tesão nele por causa desse personagem".