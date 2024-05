Mudanças climáticas podem piorar turbulência durante voos?

Um pouco de turbulência é uma experiência comum para quem viaja de avião. Incidentes graves são raros, mas, quando ocorrem, podem ser fatais.

O recente voo SQ321 da Singapore Airlines de Londres para Cingapura mostra o perigo. Um encontro com turbulência extrema durante o voo normal deixou uma pessoa morta (supostamente devido a um ataque cardíaco) e várias outras gravemente feridas. O voo foi desviado para aterrissar em Bangkok para que os passageiros gravemente feridos pudessem receber tratamento hospitalar.

A turbulência aérea pode ocorrer em qualquer lugar, mas é muito mais comum em algumas rotas do que em outras.

Espera-se que a mudança climática aumente as chances de turbulências aéreas e as torne mais intensas. De fato, algumas pesquisas indicam que a turbulência já piorou nas últimas décadas.

Onde ocorre a turbulência?

Quase todos os voos sofrem turbulência de uma forma ou de outra.

Se uma aeronave estiver decolando ou pousando atrás de outra aeronave, o vento gerado pelo motor e pelas pontas das asas da aeronave da frente pode causar "turbulência de esteira" para a aeronave que está atrás.

Próximo ao nível do solo, pode haver turbulência devido a ventos fortes associados a padrões climáticos que se deslocam pela área próxima a um aeroporto. Em altitudes mais elevadas, pode haver novamente turbulência de esteira (se estiver voando perto de outra aeronave) ou turbulência devido a correntes ascendentes ou descendentes de uma tempestade.

Outro tipo de turbulência que ocorre em altitudes mais elevadas é mais difícil de prever ou evitar. A chamada "clear-air turbulence" é invisível, como o nome sugere. Geralmente é causada por ar mais quente subindo em ar mais frio e, em geral, espera-se que piore devido às mudanças climáticas.

No nível mais básico, a turbulência é o resultado da colisão de dois ou mais eventos de vento e da criação de redemoinhos ou redemoinhos de fluxo de ar interrompido.

Ela ocorre com frequência perto de cadeias de montanhas, pois o vento que flui sobre o terreno acelera para cima.

A turbulência também ocorre com frequência nas bordas das correntes de jato. Essas são faixas estreitas de ventos fortes e de alta altitude que circundam o globo. As aeronaves costumam viajar nas correntes de jato para obter um aumento de velocidade, mas, ao entrar ou sair da corrente de jato, pode haver alguma turbulência ao cruzar a fronteira com os ventos mais lentos do lado de fora.

Quais são as rotas mais turbulentas?

É possível mapear padrões de turbulência em todo o mundo. As companhias aéreas usam esses mapas para planejar com antecedência aeroportos alternativos ou outras contingências essenciais.

Na Austrália, a maior turbulência média em 2023 ocorreu na rota de Brisbane a Sydney, seguida por Melbourne a Sydney e Brisbane a Melbourne.

Como a mudança climática afetará o futuro da aviação?

Um estudo publicado no ano passado encontrou evidências de grandes aumentos na turbulência no ar entre 1979 e 2020. Em alguns locais, a turbulência severa aumentou em até 55%.

Um mapa que mostra as mudanças na chance de turbulência em céu limpo em todo o mundo entre 1979 e 2020. O vermelho mais escuro indica uma chance maior de turbulência. Prosser et al. (2023), Geophysical Research Letters

Em 2017, um estudo diferente usou modelos climáticos para projetar que a turbulência no ar pode ser quatro vezes mais comum do que costumava ser até 2050, em alguns cenários de mudança climática.

O que pode ser feito com relação à turbulência?

O que pode ser feito para mitigar a turbulência? A tecnologia para detectar turbulência ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, portanto, os pilotos usam o conhecimento que têm do radar meteorológico para determinar o melhor plano para evitar padrões climáticos com altos níveis de umidade diretamente à frente da trajetória do voo.

As imagens do radar meteorológico mostram aos pilotos onde a turbulência mais intensa pode ser esperada, e eles trabalham com o controle de tráfego aéreo para evitar essas áreas. Quando a turbulência é encontrada inesperadamente, os pilotos acionam imediatamente o sinal de "apertar o cinto de segurança" e reduzem o impulso do motor para desacelerar o avião. Eles também entrarão em contato com o controle de tráfego aéreo para encontrar melhores condições, seja subindo ou descendo para um ar mais suave.

Os centros meteorológicos em terra podem ver os padrões climáticos se desenvolvendo com a ajuda de satélites. Eles fornecem essas informações às tripulações de voo em tempo real, para que a tripulação saiba o que esperar do tempo durante o voo. Isso também pode incluir áreas de turbulência esperada se houver tempestades ao longo da rota de voo pretendida.

Parece que estamos caminhando para tempos mais turbulentos. As companhias aéreas farão tudo o que puderem para reduzir o impacto sobre os aviões e os passageiros. Mas para o viajante comum, a mensagem é simples: quando lhe disserem para apertar o cinto de segurança, você deve ouvir.

Doug Drury, professor na CQUniversity Australia

O artigo foi republicado do The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o original.