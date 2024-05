Brenno pede 'inferno' prometido por Guipa: 'Você pra mim é insignificante'

Após a briga de ontem (21), Brenno e Guipa voltaram a discutir em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Brenno e Guipa trocaram farpas de novo. "Você falou que sou seu alvo? E você é o meu", disse Brenno.

Guipa, então, disse que o brother deveria usar sua altura na Prova da Virada de hoje (22). "Use ao seu favor esse tamanho todo aí. Não vai perder pra pessoa menor que você, pelo amor de Deus", disse.

Brenno ainda perguntou se Guipa estaria torcendo para que ele vencesse a Prova Virada. "Tô. Porque se eu voltar, você vai aguentar", respondeu Guipa. "Você pra mim é insignificante, você e o Bruno".

Brenno ainda disse que, todas as vezes em que pôde, defendeu Guipa. "Tô esperando o seu inferno, tá?", disse Brenno. "Cuidado com as pessoas que você confia", respondeu Guipa.

