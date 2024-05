Edlaine recupera embate e diz que Catia 'se acha melhor': 'É muito grave'

Na votação de ontem (21), Edlaine votou em Catia e justificou dizendo que "ninguém é melhor do que ninguém" em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a votação aberta, Edlaine disse que Catia desmerece outos e "se acha melhor" que ela. "Com a justificativa de que ela tem direito, sim, o que eu discordo totalmente […] aqui dentro, assim como lá fora, não tem ninguém melhor que ninguém".

Enquanto ela continuar levantando isso, vou continuar votando nela toda terça Edlaine

Catia respondeu dizendo que o jogo "agora é aqui na mansão". "Trato todo mundo aqui bem", disse. "Vamos começar um jogo novo".

Edlaine disse não consegui esquecer o que falou. "Como mulher, isso é muito grave", afirmou.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso