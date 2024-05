Após ser expulsa do hotel, Blandina seduz Zé Beltino em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quinta-feira (23), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) seduz Zé Beletino (Igor Fortunato) após ser expulsa do hotel por Marcelo Gouveia (José Loreto).

O que vai acontecer

Depois de ficar sem lugar para dormir, a loira vai parar no cabaré de Deodora (Debora Bloch). "Vou ficar por pouco tempo aqui. Tive um problema com meu cartão de crédito. Vou processar o hotel!", garante a moça.

No local, Blandina encontra Zé Beltino. "Senhorita Blandina, nunca imaginei encontrar a senhorita no... cabaré", diz ele. "Vim aqui a negócios. Mas já estava de saída", mente ela.

Após enrolar o irmão de Quinota (Larissa Bocchino) durante a madrugada inteira, a vilã faz um pedido. "Eu posso... pernoitar no seu quarto?", pergunta. "Pode", responde o homem.

Blandina se faz de moça pura. "Tu... não vai tentar nada?", questiona. "Arriégua! Eu sou filho e irmão de mulher! Sou homem! Homem respeitador!", afirma ele.

Por fim, ela quer saber se Zé Beltino está sozinho. "Tu está sozinho no seu quarto, néra?", pergunta. "Sozinho! Eu mais Deus! E agora a senhorita", responde o apaixonado.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.