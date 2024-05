Madonna, Selena e Juliette: Famosos que já foram perseguidos por stalkers

A série Bebê Rena, inspirada em uma história real, se tornou um dos maiores sucessos da Netflix ao contar a história de um comediante que é perseguido por uma mulher. O caso não é tão incomum entre os famosos, como Madonna, Selena Gomez, Juliette, Ana Hickmann, Justin Bieber e outros, que já foram perseguidos por pessoas que se diziam seus fãs.

Relembre os famosos que já foram perseguidos

Madonna. A cantora teve a casa invadida por um homem que ameaçou cortar sua garganta caso ela não aceitasse casar com ele. Após o ocorrido, ele condenado a dez anos de prisão e Madonna revelou que teve uma série de pesadelos com a experiência traumatizante.

Selena Gomez. A ex-Disney despertou a paixão de um homem de 46 anos que alegou ter conversas com Deus sobre matá-la. A cantora conseguiu ordem de restrição após ele aparecer no tribunal e o juiz admitir que era uma ameaça.

Juliette. A campeã do BBB 21 revelou no podcast Podpah que foi perseguida em voos e hotéis por uma fã. "Pegava voo comigo, sentava no outro banco e ficava chorando o voo inteiro. (...)Teve um dia que eu estava fazendo uma reunião no meu hotel. Não sei como essa pessoa conseguiu subir até o meu andar, porque você sobe só com o cartão do andar, e ela não estava hospedada. Ela deu um jeito de subir pelas escadas e ficou escutando a minha reunião inteira na porta"

Miranda Cosgroove. Em 2016, um homem que perseguia a atriz de iCarly invandiu sua casa em Los Angeles e se incendiou no jardim para tirar a própria vida. Antes disso, ele já havia atirado em uma mulher parecida com Miranda que passava perto da propriedade.

Justin Bieber. O cantor foi perseguido por Dana Martin, de 45 anos, que fez uma tatuagem de Justin na perna esquerda e escreveu cartas de amor. Após não ser correspondido, ele planejou o assassinato do artista e acabou sendo preso.

Jennifer Aniston. A estrela de Friends passou oito dias sendo perseguida por Jayson Peyton até que conseguiu uma ordem de restrição contra o stalker, que foi preso em posse de objetio pontiagudo, rolo de fita isolante e mensagens sobre a Jennifer.

Ana Hickmann. Em 2016, Rodrigo Augusto de Pádua se dizia fã da apresentadora e invadiu seu quarto de hotel com uma arma na intenção de atirar contra ela. Ele foi impedido pelo cunhado de Ana, Gustavo Corrêo, que acabou matando o homem durante a briga.

Harry Styles. O cantor britânico foi perseguido pela brasileira Myra Carvalho, que enviou 8 mil cartas, além de cartões de casamento, durante sua passagem pelo país. Duas das cartas foram entregues pessoalmente na casa de Harry e Myra foi condenada a 3 meses e meio de prisão, incluindo não poder comparecer a nenhum evento que o cantor esteja por 10 anos.