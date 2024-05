Adriana Bombom expõe plásticas, mas cita naturalidade: 'Não artificial'

Adriana Bombom, 50, admitiu que já recorreu a cirurgias plásticas para melhorar a aparência física e mental, mas afirmou que não quer parecer artificial.

O que aconteceu

Bombom disse que já fez procedimentos no nariz, implante de silicone nos seios e lipoaspiração na barriga. "Faço até hoje procedimentos não cirúrgicos de manutenção. Porém eu busco sempre manter a naturalidade e não faria nada que deixasse a minha fisionomia com aspecto artificial", declarou em entrevista à Quem.

A famosa destacou que as intervenções estéticas fazem bem para sua autoestima. "Além da aparência tem toda uma questão de saúde que contribui para uma vida melhor e para uma perspectiva de longevidade com qualidade".

Adriana Bombom também contou que é adepta de exercícios físicos e sente que sua disposição mental é melhor aos 50 anos. "Minha disposição mental é maior do que a que eu tinha aos 30 para cuidar do físico e isso compensa. A disposição e a maturidade mental fazem com que a gente leve mais a sério a rotina. É a constância que gera os resultados.".