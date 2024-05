Isis Valverde faz desabafo sobre maternidade: 'Não sou uma boa mãe'

Nesta terça-feira, 21, Isis Valverde emocionou seus fãs e seguidores ao compartilhar um desabafo sobre maternidade nas redes sociais.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a atriz aparece dentro de um carro e falou sobre as dificuldades da maternidade, recitando um texto de Roberta Ferec.

A artista afirmou que não é a melhor mãe do mundo. "Eu não sou boa mãe. Realmente não sou. Vez ou outra eu perco as estribeiras, digo algo totalmente descabido ou mando todo mundo sair da cozinha imediatamente, porque eu preciso de cinco minutos sozinha. Filho, eu não sou a melhor mãe do mundo. Vamos ser sinceros? É provável que ninguém seja. Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu te amo sem limites. Eu te amo integralmente, sem que você precise me agradecer ou me provar qualquer coisa".

Nos comentários, Isis foi elogiada: "Que texto foda!!!!! Que linda a sua leitura dele", disse Deborah Secco; "Obrigada por isso", agradeceu uma seguidora; "Arrepiada, que interpretação", exaltou outra.

A atriz é mãe de Rael, de 6 anos, fruto do seu antigo relacionamento com André Resende.

Confira o vídeo completo abaixo: