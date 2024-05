Datena deixa hospital e volta ao Brasil Urgente após 2 cirurgias: 'Saudade'

José Luiz Datena, 66, retornou ao comando o Brasil Urgente, nesta sexta-feira (10), após dez dias fora em virtude de duas cirurgias.

O que aconteceu

Apresentador deixou o Hospital Sírio-Libanês direto para a Band: Datena contou no abre do Brasil Urgente que decidiu trabalhar assim que deixou a unidade hospitalar.

"Eu tô bem. Sai do Sírio-Libanês agora e vim pra linha de produção", disse ele, em papo com a apresentadora Catia Fonseca. "Todos eles permitiram", garantiu o jornalista, após ser indagado se havia sido liberado pelos médicos para ir direto ao trabalho.

Joel Datena, primogênito de Datena, assumiu a apresentação do jornalístico da Band de 30 de abril a 9 de maio. "O Joel é ótimo, é craque. O pai dele também é".

Saudades do trabalho: Datena fez questão de dizer ao público que não via a hora de voltar a sua rotina de trabalho. "Tava com saudade de vocês".

Cirurgias: Datena foi operado nos dias 4 de maio, mas fez mistério sobre o procedimento cirúrgico. Dois dias depois, ele precisou de nova cirurgia em virtude de um sangramento na área do períneo, a base do púbis, onde ocorreu um sangramento.