'Energia de gostosa e atitude de gostosa': rapper Duquesa lança 2º 'Taurus'

Duquesa é uma multiartista nascida em Feira de Santana (BA) que se tornou um dos principais nomes do rap nacional e hoje acumula mais de 44 milhões de plays nas plataformas digitais. Dona de hits como "Atlanta" e "99 Problemas", faixas do seu álbum Taurus, lançado no 2º semestre de 2023, ela solta nesta sexta (10) o Taurus Vol. 2, no qual ela mantém a "energia de gostosa e atitude de gostosa" com novas inspirações.

"Está muito mais versátil, muito mais recheado de novas experimentações. Pode agradar vários tipos de público, mesmo mantendo a essência do outro disco, para que não se esqueçam que ainda é 'Taurus'", diz Duquesa em entrevista a Splash.

Jeysa Ribeiro é o nome de nascença da rapper, que tem 24 anos. O nome artístico veio em outubro de 2015, depois de uma participação na faixa "Só Guardei Para Mim", do grupo de rap Sincronia Primordial. Como todo artista independente, na época ela se desdobrava na dupla rotina de música e trabalho de carteira assinada, com trampos como telemarketing e produção de eventos.

Com inspirações que vão de Summer Walker a Frank Ocean, passando por Nega Gizza, Duquesa transborda a potência criativa de uma mulher preta nordestina. Ela conta que cresceu ouvindo vários gêneros musicais, o que a ajudou muito na sua formação artística. Cita o reggae protestante de Edson Gomes e afirma que o rap foi apresentado pelo seu pai.

Em 2019, a rapper lançou dois singles —"Diz" e "Eu Quero Você", este em parceria com a ex-The Voice Ju Moraes— buscando um espaço na cena, mas o destaque nacional chegou mesmo com Taurus.

Duquesa, multiartista de Feira de Santana (BA) Imagem: Julio Justoo/Divulgação

Em 2020 rolou a parceria com a produtora Boogie Naipe, de Eliane Dias e Mano Brown. O convite do empresário e produtor-executivo Kaire Jorge veio após eles serem apresentados pela empresária Monique Evelle. A relação com o renomado selo vem estruturando sua carreira e potencializando suas ideias.

"Eu tenho uma equipe majoritariamente de mulheres e isso torna um ambiente muito confortável pra trabalhar. Porque a gente sabe que o universo do rap, em sua grande maioria, é composto por homens e é muito difícil ser mulher nesse lugar. E isso é muito importante na construção de projetos porque nenhum artista constrói infeliz. E o fato de eu me sentir confortável com a minha equipe também é um dos motivos que essa parceria engrandece nosso trabalho e vem dando tão certo."

Duquesa

Recentemente, Duquesa esteve ao lado de MC Luanna, e Lai$Rosa participando do single "Set Ajc 2", da cantora paulistana Julia Costa. Os seus versos contundentes e críticos das minas causaram um verdadeiro estouro nas redes sociais com repercussão muito positiva. O vídeo no Youtube está com 985 mil views após 2 meses de postagem.

Taurus Vol. 2 tem 13 faixas que surfam pelo rap, trap, grime, R&B, house e o pop. Com o sucesso do primeiro Taurus, a artista conta ter percebido que precisaria de um repertório mais complexo, de uma história mais amarrada.

A lista de convidados é grande: Baco Exu do Blues, Tasha & Tracie, Urias, Zaila, Jovem Dex e Yunk Vino. Segundo Duquesa, os nomes surgira de forma muito orgânica, pela proximidade sonora dos públicos. "Esse convívio e respeito mútuo ajuda muito no processo de construção das faixas. Eu admiro tanto esses artistas que eu me torno também uma plateia só admirando o talento deles."

Formada em Publicidade e Propaganda, Duquesa gostaria de ter sido diretora criativa em Feira de Santana, mas faltaram oportunidades. Seu olhar criativo, porém, não foi desperdiçado. As inspirações de Missy Elliott, Tyler The Creator e Kendrick Lamar foram direcionadas aos seus próprios videoclipes. "Ela", a faixa que abre "Taurus V.2", é um exemplo: um clipe intenso, que traz a marca autêntica e potente da artista.

A faixa "Só um Flerte" merece destaque por mostrar o quanto o R&B continua sendo o seu lugar. O gênero estava presente desde o começo da carreira da artista, como em "Diz" e "Para pra Pensar", e revela seu lado romântico.

" R&B é a oportunidade que eu tenho de expor esse meu jeito romântico. Através das histórias, o povo também se identifica e se torna uma delícia viver nesse universo. Nesse universo, me sinto muito próxima das minhas referências como SZA e Summer Walker. Não tem nada melhor para um artista que é fã estar próximo dele dentro da música. E nesse novo trabalho com certeza não podia faltar uma faixa de R&B"

Duquesa

Além de exalar amor e romance com o seu R&B, Duquesa domina muito bem a arte de rimar. Em "Vermelho e Preto", ela exala suas rimas impactantes, contestadoras dentro de um flow lírico e "miserável", como ela cita na faixa.

Mesmo com domínio incrível das estruturas rítmicas, Duquesa não se contenta e conta que busca se aperfeiçoar. "Eu tenho buscado muito aula de canto, a técnica vocal, talvez um dia eu chegue no meu auge."