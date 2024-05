Vanessa Rozan abre o jogo sobre procedimentos estéticos: 'Não tem como'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a apresentadora e curadora Vanessa Rozan falou sobre procedimentos estéticos.

A curadora falou sobre o bombardeiro de informações relacionadas a isso. "Não tem como, convivendo nessa cultura, não ceder em nenhum lugar. Acho muito corajoso isso de 'não faço nada'.

Muito difícil você se desprender de tudo. Vanessa Rozan

"[Quando] começar a despencar, não quero nem pensar duas vezes. Laser, hidratante, protetor. Se tem uma coisa que tá me incomodando, vou lá e vou resolver", finalizou.

Vanessa Rozan faz alerta sobre filtros do Instagram: 'A sua realidade é como se fosse um problema'

A apresentadora comentou sobre o uso de filtros nas redes. "Vai zoar com a nossa cabeça. Antigamente você olhava no espelho e não podia imaginar como seria sua imagem se você tivesse olho azul, boca carnuda. Hoje se você quiser colocar um filtro pra ser a Xuxa, você pode fazer. E aí você volta e se olha na sua realidade e é como se fosse um problema."

Vanessa Rozan fala de 'Esquadrão da Moda': 'Fui praticamente queimada em praça pública'

A curadora, que foi maquiadora oficial do 'Esquadrão da Moda' (SBT) por 14 anos, falou sobre a experiência. "Ele começou antes do Instagram. É aquele momento em que as redes começam a mostrar os tutoriais de maquiagem, quando tinha aquele antes e depois muito dramático. Fui praticamente queimada em praça publica. As pessoas olhavam e achavam que eu não sabia fazer [maquiagem]."

Vanessa Rozan fala sobre exposição da filha nas redes: 'Entrei em várias crises'

Vanessa também comentou sobre a presença de sua filha de 11 anos, Pina, nas redes sociais. "Entrei em varias crises. A gente tem várias conversas em casa sobre isso. Está rolando agora um contra ataque muito forte, de volta pra uma geração mais jovem, da magreza, da pele sem nenhuma mancha. A gente tá vendo isso tudo de novo acontecendo."

Vanessa Rozan revela por que parou de dar aulas de maquiagem: 'Por amor? Não dá, né'

A curadora contou por que decidiu fechar o Liceu de Maquiagem. "Educação no Brasil não é valorizada, educação de beleza mais difícil ainda. Modéstia à parte, acho que formei uma geração grande de alunos e pessoas que estão no mercado, só que aí final do mês, eu pagava tudo e zero dinheiro. Não dá, né? Aula de maquiagem por amor?"