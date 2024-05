Defesa de DayCarthy deixa caso contra Gagliasso após socialite xingar juiz

O advogado Gil Ortuzal decidiu largar a defesa de Day McCarthy no processo de racismo envolvendo a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

O que aconteceu

Atitude agressiva da influencer motivou decisão: a defesa classificou como "inadmissível" as ofensas de Day para o juiz realizadas nas redes sociais.

Nossa decisão em desistir da defesa foi após tomarmos conhecimento de uma publicação da cliente, após a audiência, ofendendo diretamente o juiz do caso. Isso é inadmissível para nós, operadores do direito. A cliente está ciente e compreendeu perfeitamente nossa decisão.

Gil Ortuzal, em contato com Splash

Day McCarthy entendeu a decisão da defesa e até pediu desculpas pela ofensas, garantiu o advogado: "Compreendeu perfeitamente nossa decisão. Ela entendeu que extrapolou todos os limites, pediu mais uma vez desculpas a todos que ofendeu e manifestou arrependimento principalmente, porque estávamos fazendo uma defesa técnica, coesa e bem alinhada com ela. Infelizmente houve esta inexplicável desarmonia".

A socialite terá de buscar um novo profissional caso queira prosseguir com o caso após a sentenção. "Vamos apresentar as alegações finais, em seguida nossa renuncia no processo. Após sentença ela, se condenada, deverá constituir novo advogado para recorrer".

Problema no tribunal

Segundo apuração do colunista Lucas Pasin, de Splash, o encontro na Justiça entre Bruno Gagliasso e Day McCarthy, que aconteceu na última quinta-feira (9), terminou com a socialite ofendendo o juiz e abandonando a audiência, segundo conta a advogada do ator, Juliana Souza.

O processo está em segredo de Justiça e os detalhes não podem ser comentados. No entanto, a defesa do ator está confiante em uma sentença positiva.

"Estou no caso há mais de 4 anos e a família espera por Justiça há quase 7. Hoje é um dia importante, histórico. A minha avaliação é de que ficou mais do que demonstrado a postura da ré. Ela confessou em diversos momentos as práticas e tentou justificar o injustificável. A ré ofendeu o juiz e abandonou a audiência depois disso", conta a advogada.

A defesa da família de Gagliasso afirma: "Esperamos em breve uma sentença exemplar para que todos entendam que o crime de racismo não compensa no Brasil. Nós nos importamos com as crianças negras e casos como este não serão tolerados. Eu sou uma mulher que já foi uma criança negra. Sofri racismo a minha vida inteira. Sou advogada, mulher e pessoa preta. Hoje é um dia importante para nós. Quero acreditar que é um sinal de novos tempos".

Relembre o caso:

A socialite Dayane Alcantara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi denunciada por Bruno Gagliasso e Gio Ewbank em 2017. À época, ela publicou um vídeo no Instagram com ofensas racistas contra Titi, que tinha 4 anos.

No vídeo, Day McCarthy se revolta afirmando que as mesmas pessoas que a criticam pela sua aparência (por não ter olhos azuis e nariz fino) vão ao Instagram de Gagliasso e Ewbank e elogiam a filha do casal, que é negra.

Ator falou do caso, em novembro de 2017, ao deixar a delegacia. "Ela é uma criminosa, precisa pagar pelo que fez. Estou aqui porque ela disse que está em outro país. Conversando com a delegada, ela disse que é muito importante fazer isso porque é crime em qualquer lugar do mundo e ela vai responder por isso".

Os pais de Titi acionaram a Justiça que, no dia 6 de fevereiro de 2024, condenou Day a pagar indenização que, segundo defesa de Bruno e Giovanna, deve superar os R$ 500 mil, pois irá passar por correção monetária.

O TJ entendeu que o caso ultrapassou o "racismo estrutural" e que as ofensas foram cruéis. "Pode-se concluir pela incidência dos danos morais em questão", diz um dos trechos da sentença.