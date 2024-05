Wanessa Camargo retoma namoro com Dado Dolabella: 'Vivendo nossa história'

Wanessa Camargo, 41, reatou namoro com Dado Dolabella, 43, pouco mais de um mês depois de anunciar o término da relação.

O que aconteceu

Wanessa disse que ela e Dado estão vivendo uma história juntos. "A gente já está junto vivendo nossa história. Está tudo bem. A gente quer fazer o nosso caminho", disse em entrevista à Quem em sua volta aos palcos na noite desta sexta-feira (10).

A cantora e o ator namoraram no início dos anos 2000. Posteriormente, eles seguiram relações diferentes e Camargo casou com o empresário Marcus Buaiz, pai de seus dois filhos. O matrimônio, entretanto, chegou ao fim em abril de 2022.

Pouco tempo depois, Wanessa voltou com Dolabella. Os dois estavam bem, mas a relação se desgastou durante o convívio da artista no BBB 24, inclusive com alfinetadas entre o ator e a mãe da artista, Zilu. Após ser desclassificada do reality, ela anunciou o término do namoro. Agora, pouco mais de um mês depois, eles estão juntos novamente.