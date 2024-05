Bruno fica chateado com escolha de Rambo como Dono: 'Você é adulto'

Ao virarem Donos da Mansão, Baronesa e Rambo tiveram o poder de escolher três participantes para acessarem os privilégios do quarto e jantar dos Donos.

O que aconteceu

No momento da escolha, Baronesa chamou MC Mari e Vinigram, enquanto Rambo escolheu Kaio. Bruno, antigo aliado do ator, ficou chateado com a escolha.

Rambo: "Eu preferi uma pessoa que fosse neutra e mais próxima da Baronesa, porque ela não conhece eu e você. E porque não tinha nenhum perigo para você. Se fosse para salvar, eu ia ficar muito em dúvida entre você, a Taty, as meninas, pessoas muito boas."

Bruno: "Posso te dar um conselho de amigo? To imaginando o Brasil assistindo isso, eu posso estar errado, imagina que você tá do lado de uma pessoa o tempo todo e na hora de dar um presente..."

Rambo: "Me falaram que isso não é um presente."

Bruno: "Óbvio que é um presente, não precisa ninguém te falar. Rambo, você é adulto, você entende."

Rambo: "Eu não entendo muitas coisas como vocês."

Bruno: "Rambo, ali tem comida. É um presente, por isso são só três pessoas. E você tá dando na mão de alguém, que pode ser seu inimigo, se for sua estratégia, pode ser seu amigo, se for estratégia. Mas é uma escolha que é sua. Que você faz baseado no que quer para o seu jogo."

Rambo: "Você eu tenho uma simpatia de graça, rápida e direta."

Bruno: "Mas eu não senti isso ontem. Falando de coração aberto."

Rambo: "Se eu soubesse que você queria tanto, já mudaria."

Bruno: "Mas eu não preciso te dizer."

Rambo: "Eu não sinto assim. Para mim não ia mudar se você não me escolhesse para uma coisa dessas. Agora se você votasse como opção perigosa, eu ia pensar 'poxa'. Meu ponto de fidelidade com as pessoas que mais gosto, que você é uma delas, eu nunca te jogaria em uma coisa perigosa."

