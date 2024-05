Anahí e Albú fazem as pazes após acusações: 'Me senti humilhado'

Anahí e Lucas de Albú conversaram na tarde de hoje (10) e resolveram suas diferenças construídas na primeira fase de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Lucas revelou para Anahí como se sentia em relação a ela, Taty e Brenno. Segundo ele, a participante assumiu uma visão errada sobre seu modo de jogar.

"Vocês começaram a me acusar de que eu estava sendo influenciado e manipulado, sendo que vocês nem me conheciam", disse. "Não achei justo vocês terem falado isso de mim".

Ele ainda disse que se sentiu humilhado por ela no jogo da planta, mas que "o mais greve dos três" foi Brenno. "As coisas que ele falou para mim foram bem fortes. Me senti humilhado pelas palavras que ele usou. E algumas atitudes que você teve comigo eu não gostei. Porque em nenhum momento eu desrespeitei vocês", disse.

Anahí escutou quieta e questionou se ele realmente havia se sentido humilhado, ao que ele respondeu que sim.

Ao final da conversa, a Conquisteira pediu desculpas e o abraçou. "Tamo junto", respondeu Albú.

