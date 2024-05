Castelo de 'Harry Potter' quase foi demolido e tem aula de voo em vassoura

O castelo de Alnwick, na região inglesa de Northumberland, se converteu em uma parada quase obrigatória para fãs da saga "Harry Potter". A construção medieval, com um rico passado, serviu não só de cenário para os filmes como hoje oferece aulas para aprender a voar de vassoura — assim como o bruxinho.

Construído no século 11 em estilo normando a mando de Ivo de Vesci, Barão de Alnwick, o castelo serviu de refúgio durante as invasões do território inglês por reis da Escócia durante o século 12 — quando foi tomado pelos escoceses múltiplas vezes. Eventualmente, foi ordenada a sua demolição, mas a ordem não foi cumprida.

Vista aérea do Castelo de Alnwick, na Inglaterra Imagem: Wirestock/Getty Images

Vendido para a rica e poderosa família Percy no século 13, ele foi ampliado e se tornou uma verdadeira fortaleza militar no norte para garantir a proteção do território inglês. Os Percy, barões e posteriormente duques de Northumberland, são os donos do castelo até hoje e, ao longo dos anos, tornaram a construção uma colcha de retalhos com porções que mostram diversas eras e estilos arquitetônicos da Inglaterra.

As torres, por exemplo, denunciam seu passado como fortaleza militar, já esculturas de pedra eram moda no século 18 e teriam sido instalados sob instrução da primeira duquesa de Northumberland, Lady Elizabeth Seymour Percy, que teria efetivamente dado à estrutura estratégica ares de palácio em estilo gótico.

Parte da ponte de Alnwick, que leva ao castelo Imagem: Lingbeek/Getty Images

Um pouco de Hogwarts?

Apesar de sua rica história (que inclui também aparições em "Transformers: O Último Cavaleiro" e "Downton Abbey") , o Castelo de Alnwick é mais famoso por ter sido uma das locações usadas para Hogwarts nos cinemas.

Suas paisagens naturais e a arquitetura medieval aparecem em "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001) e "Harry Potter e a Câmara Secreta" (2002), quando Harry e seus amigos aprendem a voar de vassoura e a jogar quadribol.

O Castelo de Alnwick frequentemente recebe atividades e grupos de turistas apaixonados pelo bruxinho Imagem: mikeuk/Getty Images

Tudo isso aconteceu em apenas uma porção de Alnwick, já que até hoje o 12º duque de Northumberland e seus descendentes vivem em outra parte da propriedade — o que o torna o segundo maior castelo ainda habitado na Inglaterra; o primeiro é o Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth passou seus últimos anos de vida e que serve como residência da Família Real Britânica por alguns períodos do ano.

Para capitalizar sobre esta curiosidade dos fãs da saga, a família Percy transformou Alnwick em um refúgio de férias daqueles que sonham ser bruxos, onde é possível aprender a lançar arco-e-flecha, fazer aulas para voar em vassoura e criar a própria varinha. Também há passeios guiados customizados que mostram aos turistas como o castelo se tornou Hogwarts durante as filmagens.

Parte da paisagem onde Harry aprende a jogar quadribol no cinema Imagem: ajansen/Getty Images

Ao entrar no Covil do Dragão, o visitante também pode se engajar em uma série de atividades que eram comuns no passado medieval do endereço: a fabricação de legítimo sabonete medieval, aprender a fabricar azulejos da época, se vestir em trajes medievais, entre outras opções. Ainda há um menu de entretenimento para adultos que inclui passeio pelos museus, biblioteca, aposentos de Estado e a torre dentro de Alwick, além de conhecer uma réplica de um canhão da era das Guerras Napoleônicas.

Quem visita ainda pode se divertir com a agenda cultural do castelo, que frequentemente recebe autores de livros de ficção histórica para bate-papos, performances e mais. Sua área externa também é um espetáculo à parte, com os jardins concebidos pela duquesa de Northumberland com atrações como esculturas aquáticas, um restaurante em casa na árvore — o tradicional fish & chips (peixe com batata-frita) é preparado à moda vitoriana — e um café, além de loja de lembrancinhas.

O local possui amplos jardins, ideais para um piquenique Imagem: Lumir Pecold/Getty Images

Também é permitido levar o próprio lanche e realizar um piquenique nos jardins.

Para visitar

O castelo fica aberto ao público de março a outubro, com uma programação para todas as idades. O ingresso para adultos sai por 20,50 libras (R$ 131,05), enquanto para idosos e estudantes sai por 16,55 libras (R$ 105,80). Crianças entre cinco e 16 anos pagam 10,80 libras (R$ 69,05), enquanto os pequenos até quatro anos não pagam.

Há pacotes promocionais para famílias de dois adultos e até quatro crianças até 16 anos que pagam 55,65 libras (R$ 355,80) pela entrada do grupo inteiro. As aulas para voar de vassoura como Harry estão inclusas no valor do bilhete, mas é bom chegar cedo para garantir um horário já que atividades disputadas podem se esgotar — neste caso, é dada a prioridade para crianças e adolescentes.

O castelo e parte da ponte de Alnwick, na Inglaterra Imagem: darrenturner/Getty Images

É possível a chegada de carro a Alnwick, mas há opções de trem (até a estação Alnmouth, de onde se pode pegar um táxi ou ônibus — X18 ou X20 — a Alnwick) e também só de ônibus. Além das duas linhas acima, o X15 também atende ao castelo.

Mais informações e a bilheteria virtual para a compra antecipada das entradas podem ser encontradas no site alnwickcastle.com.