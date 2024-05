Anitta diz ser bloqueada pelo deputado Arthur Lira: 'Postura ruim'

Anitta revelou que é bloqueada no Instagram pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), por criticar a postura do parlamentar em relação a atuação dele em defesa do meio ambiente.

O que aconteceu

Anitta criticou a postura de vários parlamentares referentes às pautas ambientais. Nos stories de seu perfil no Instagram, a cantora se manifestou em relação aos problemas climáticos vividos pelo país, a exemplo das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.

Ela destacou a importância de conhecer os projetos de um político antes de votar. "A gente paga imposto suficiente para não ter que passar por essas coisas. A gente quando escolhe os políticos, por isso é tão importante a gente ficar de olho quando a gente vota, porque são essas pessoas que vão decidir se a gente vai passar por essas coisas ou não. Quando isso acontece, todo mundo se mobiliza, mas lá na frente as pessoas esquecem os culpados e acabam votando por interesses pessoais"

Cantora criticou políticos que adotam discurso contra a preservação da natureza no Congresso Nacional. "Os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas não podem ser eleitos".

Anitta disse que tentou marcar Arthur Lira nas postagem, mas o deputado a bloqueou — entretanto, ela marcou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Eu tentei marcar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, mas eu sou bloqueada por ele por outras questões anteriores, ambientais que eu marquei e fui bloqueada. E marquei o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque se fosse marcar todos os deputados e senadores que tem uma postura ruim com o meio-ambiente seriam mais de 400 arrobas. Acho que nesse momento temos que cobrar uma postura dos presidentes".

Mais cedo nesta sexta-feira (10), Anitta já havia criticado Lira e Pacheco. A artista publicou vídeo criticando a atuações dos parlamentares e afirmou ser "hora" de defender o país "contra essa gente que quer acabar com as políticas de proteção da natureza".