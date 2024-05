Karol G mistura Pabllo, Kevin o Chris, Dennis e Bial em show no Brasil

Amanhã será bonito. Karol G entrou no palco do Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, nesta sexta-feira (11) com uma mensagem de positividade que dá nome a sua turnê, "Mañana Será Bonito".

Vestida de verde e amarelo, com seus já conhecidos cabelos rosa, ela entrou na nossa casa e já sentou no sofá, se sentindo à vontade. Com o sangue latino nas veias —ela nasceu em Medelín, na Colômbia—, encontrou no público brasileiro algo semelhante ao que ela mesma tem de sobra: espírito de festa.

Kevin o Chris, Dennis e Karol G se apresentam juntos em São Paulo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Karol enfileirou hit atrás de hit, "TGQ", "Besties", "Mi Cama"... e quando finalmente parou para ouvir seus fãs, foi ovacionada com gritos calorosos de quem aguarda há alguns anos por sua vinda. Ela já esteve por aqui em 2019, com um pocket show.

Essa é a primeira vez que ela faz uma apresentação completa no Brasil. E veio completa mesmo. Telão gigante, adereços em cima do palco, efeitos de pirotecnia, fora as coreografias dignas de uma verdadeira diva pop (e do reggaeton, obviamente).

A colombiana Karol G se diverte durante show em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

"Que energia Brasil. Não sei qual idioma devo falar: espanhol, português ou inglês", disse a colombiana, que aprendeu a falar a nossa língua especialmente para sua vinda. Karol G confessou, inclusive, que tomou caipirinhas antes de entrar no palco para aliviar a tensão. Recebeu gritos de "gostosa" do público amimado e devolveu o elogio na mesma moeda: "Vocês são gostosos e gostosas".

Brasileña

Além das roupas com as cores da nossa bandeira, Karol usou a voz de Pedro Bial no ato de abertura do show, em que ela conta sua história para o público ilustrada com os desenhos que estão na capa do disco que dá nome à turnê.

No meio do show, fez contagem regressiva para receber Kevin o Chris e Dennis no palco, para cantar ao vivo a versão remix de "Tá Ok", que conta com sua participação e do também colombiano Maluma. Humilde, falou para os brasileiros: "Obrigada pela oportunidade que me deram".

Dennis participa do show de Karol G, em São Paulo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Pabllo Vittar também entrou no palco para uma participação especial. "Ela é muito linda", disse Karol antes de introduzir a drag brasileira, que surgiu no meio do palco em cima de uma moto ao som de "Sua Cara", faixa de Vittar em parceria com Anitta e Diplo. A brasileira estava usando uma lace rosa, assim como Karol, e elogiou a colombiana no palco: "Você é a nossa rainha".

Veja Pabllo Vittar e Karol G

A drag escorregou enquanto dançava com Karol, mas driblou a situação abrindo um espacate. A colombiana ficou impressionada com Pabllo. "Nunca vi isso na vida", disse.

Pabllo Vittar acaba com sangue no joelho após participar do show de Karol G, em São Paulo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

O ato no meio do show foi uma mistura do clima de positividade com a entrega que ela demonstrou ao público brasileiro. Foi para a plateia, abraçou crianças e tirou selfies com quem se espremia na grade para vê-la de perto. Cantou a mensagem de que o próximo dia será mais bonito, vestida, mais uma vez, com as cores da nossa bandeira. "A vida está preparando você para coisas bonitas, Brasil."

Show de Karol G, em São Paulo, nesta sexta (10/5) Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Karol mostrou que a vontade de ter um show no Brasil não era apenas dos fãs. Ela, inclusive, já tem data para voltar: se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, no dia 21 de setembro.

Veja mais fotos do show de Karol G em São Paulo

Karol G aposta no verde e amarelo para o início do seu show em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

A colombiana Karol G se apresenta em São Paulo na noite de sexta (10/5) Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Pabllo Vittar invade palco de Karol G em um quadriciclo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Karol G, uma das vozes femininas mais aclamadas do reggaeton, durante apresentação em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

A colombiana Karol G durante apresentação em São Paulo, na sexta (19/5) Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Karol G sente a emoção de se apresentar para brasileiros em show em São Paulo, nesta sexta (10/5) Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News