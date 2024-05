Conquisteiros falam sobre 'lista dos 20' e jogador que saiu: 'Prepotente'

Os participantes escolhidos pelo público para compor os 20 moradores da Mansão, conversaram sobre desavenças e comportamento de ex-jogadores de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Depende de como cada um é tratado. Por exemplo, comigo ele era muito legal", falou MC Mari sobre sua relação com TH, eliminado na última quinta-feira (9). A cantora, Hideo, Taty Pink, Kaio, Edlaine, Bruno e Lizi conversaram durante a madrugada sobre TH e seu grupo da Casa Azul.

"Ele me tratou muito bem, mas ele falando de jogo... Eu pensava assim: 'Meu amor você nunca viu reality na sua vida?'", explicou Lizi. "Cinco minutos de conversa. Extremamente prepotente."

"Eu falei isso na cara dele. Ele me chamou para fundar o grupinho da galera", continou Kaio. "Eu falei: 'Vocês estão viajando'. Saí da roda. Conversei com o Guipa e falei: 'Isso tá tudo errado. Eu to fora disso, não me inclua e se eu puder te aconselhar, cara cai fora disso'."

"Ele se achava demais", disse Lizi.

Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, outros participantes retomaram a polêmica 'Lista dos 20', em que alguns participantes escolheram quem eles achavam que deveria ir para a Mansão.

Antes de mudaram para o conforto, a lista já tinha gerado confusão dentro da casa. Agora, os ex-vileiros conversaram de novo sobre a famosa lista.

"E essa lista está onde agora?" perguntou Rambo no café da manhã da Mansão.

"Eles escreveram no chão, com pedra", respondeu Fê. "Depois que perceberam que todo mundo começou a ver ai foram lá e colocaram meu nome lá em cima."

"Deve ser engraçado ver a cara deles agora, desses aí", disparou Rambo.

