'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 29/04 a 04/05

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 29 de abril

O plano de Marcelo e Blandina contra Gonçalves Dias dá certo. Dona Manuela conversa com Quinota, quando Ariosto chega. Guilherme Tell confessa a Artur sua paixão por Caridade. Zefa Leonel confidencia a Primo Cícero que encontrou, na Gruta Azul, a substância que indica a presença da turmalina paraíba. Quinota confronta Ariosto, e Dona Manuela e Artur gostam. Marcelo rouba Blandina. Dona Manuela expulsa Ariosto de casa. Quinota dorme na casa de Artur. Seu Tico Leonel e Quinota tentam impedir Zefa Leonel de explorar a Gruta Azul. Após um desmoronamento, Zefa Leonel encontra a turmalina paraíba.

Terça-feira, 30 de abril

Quinota e Seu Tico Leonel encontram Zefa Leonel com a turmalina paraíba em mãos. Ariosto se hospeda no hotel de Tobias. Caridade se aproxima de Guilherme Tell, e Celso a demite. Blandina se dá conta de que Marcelo a roubou, e pede ajuda a Dracena. A família Leonel recebe a notícia sobre a turmalina. Vespertino e Deodora se aproximam de Ariosto. Zefa Leonel leva a turmalina até Ariosto, que tenta enganar a garimpeira, sem sucesso. Blandina rouba as economias de Dracena. Ariosto exige que Artur descubra a origem da turmalina paraíba.

Quarta-feira, 01 de maio

Artur hesita em cumprir a ordem de Ariosto, e confronta o pai. Ariosto pede que Emi localize Marcelo e convoque Jordão. Zefa Leonel se aconselha com Padre Zezo sobre a turmalina. Caridade pede emprego a Deodora, sem saber o tipo de negócio gerido pela mulher. Ariosto ordena que Marcelo traga a turmalina para ele, custe o que custar. Padre Zezo aceita esconder a turmalina paraíba para Zefa Leonel, e Fé registra. Artur pede a mão de Quinota em namoro para Seu Tico Leonel.

Quinta-feira, 02 de maio

Seu Tico Leonel pergunta a Artur sobre sua oferta em troca da mão de Quinota. Zefa Leonel revela a Padre Zezo que as terras que abrigam a Gruta Azul são de sua família por direito, e Fé apoia a prima. Artur se entende com Seu Tico Leonel, e Quinota aceita namorar o rapaz. Zefa Leonel e Padre Zezo exigem que Fé guarde segredo sobre a descoberta da mina de turmalina paraíba. Ariosto convida Zefa Leonel para jantar, e a mulher o humilha. Caridade começa a trabalhar no cabaré de Deodora, e Zefa Leonel repreende a prima. Marcelo vê Artur e Quinota juntos.

Sexta-feira, 03 de maio

Marcelo fica perplexo ao concluir que Artur e Quinota estão namorando. Zefa Leonel e Deodora se reconhecem. Vespertino e Caridade ficam tensos com o clima entre as duas. Zefa Leonel lembra de quando foi roubada por Deodora, e conta a Seu Tico Leonel e Tia Salete que reencontrou a mulher. Margaridinha e Benvinda sonham com um amor como o de Quinota. Caridade insiste em trabalhar no cabaré, e Deodora planeja usar a menina para se defender de Zefa Leonel. Marcelo questiona Artur sobre seu novo amor. Blandina planeja se vingar de Marcelo. Marcelo se aproxima de Quinota.

Sábado, 04 de maio

Quinota confronta Marcelo e afirma que se apaixonou por outro homem. Margaridinha arma para conseguir o dinheiro da viagem de Zefa Leonel. Quintilha avalia o hotel de Tobias. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que pensa em tirar a vida de Deodora. Marcelo insinua para Artur que Quinota o deixará. Padre Zezo confidencia a Zefa Leonel que Deodora já foi castigada por todos os seus crimes. Marcelo descobre que Caridade está trabalhando no cabaré. Artur pede Quinota em noivado.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.