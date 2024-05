Eurovision: final tem polêmicas e 1º título a uma pessoa não-binária

Nemo, de 24 anos, deu à Suíça sua terceira vitória nos 68 anos do Concurso da Canção Eurovision. Ele toca vários instrumentos e é um produtor de agenda cheia. Seu trabalho de pop dançante com doses de hip hop fala muito de questões de gênero e saúde mental, tema da canção que defendeu, "The Code". É o primeiro não binário a conquistar o troféu no evento.

Nemo vestiu uma jaqueta cropped de organza num visual todo em tons de rosa, exceto pelos grandes tênis brancos. Com essa roupa, exibiu uma performance atlética, pulando, subindo e descendo pelas estruturas do palco, que criavam um toca-discos gigante. Foi arrebatador.

Famoso por ser uma reunião de canções pop que muitas vezes esbarram num som ultrapassado e cafona, o concurso tem como grandes destaques três estrelas que ganharam edições: o sueco ABBA, em 1974, a canadense Celine Dion, representando a Suíça em 1988 (o regulamento permite que cantores de outros países defendam as músicas), e o grupo italiano de hard rock Maneskin, vencedor em 2021.

Na plateia, as pessoas carregam bandeiras de seus países, como num jogo de futebol. A eleição dos melhores é feita numa combinação de votação na internet, por duas horas após a apresentação das músicas, e de pontos que jurados de um país participante devem passar a outros. Uma matemática complicada, fechando quase cinco horas de cerimônia.

A 68ª edição do evento aconteceu na cidade sueca de Malmö. O país ganhou esse direito porque sua representante no ano passado, Loreen, venceu com a canção "Tattoo". Foram 37 países inscritos, cada um utilizando o critério que bem entendesse para selecionar seu representante. A maioria optou por um concurso local. Os concorrentes foram divididos em duas semifinais, na terça (7) e na quinta (9), e delas saíram os 26 finalistas.

Uma prévia do Spotify apontou como favorita a italiana Angelina Mango, à frente de Nemo. A canção "La Noia" foi a mais reproduzida na plataforma: 60 milhões de vezes! E ela fez uma apresentação perfeita. Música forte e uma presença de palco absurda. Toda a plateia ergueu seus celulares para gravar a performance.

Bonita e confiante, parecia uma Dua Lipa italiana. Aliás, foram tantas as cantoras de disco music nessa final que poderia ter sido feito um concurso paralelo para eleger a "nova Dua Lipa". Angelina Mango ganharia fácil.

Quem também levantou a plateia foi Baby Lasagna, com a poderosa "Rim Tim Tagi Dim". Vai muito bem sua música de batida forte e pesada, como se fosse uma versão croata do heavy metal. Parece destinado ao sucesso mundial.

Artista não binário, Bambie Thug representou a Irlanda com uma música difícil de classificar e um ousado vestido. Boa parte da empolgação da plateia pode ser atribuída ao fato de Bambie Thug ser a única voz claramente pró-Palestina entre os concorrentes. Os outros seguiram bastante a orientação de não tocar em assuntos políticos com a imprensa ou com o público.

Numa série de apresentações de artistas LGBTQIAPN+, o inglês Olly Alexander aproveitou bem a condição de nome mais conhecido internacionalmente entre os presentes na final. Vocalista do projeto pop Years & Years, ele cantou a eletrizante "Dizzy" acompanhado de bailarinos vestidos como lutadores de boxe, provocando uma ruidosa reação da plateia.

Windows95man mostrou cueca durante apresentação na Eurovision Imagem: Jens Büttner/Getty Images

Entre os momentos mais divertidos da final, o finlandês Windows95man se apresentou vestindo cueca cor da pele e meias com sandálias. Foi advertido pela organização que não poderia tirar a cueca (ele teria revelado essa intenção em redes sociais), pois seria eliminado. O engraçado é que sua música tem o título "No Rules", ou, em português, "sem regras."

Muito humor também, embora talvez involuntário, com a banda armênia Ladaniva, que parece uma Família Dó-Ré-Mi fazendo música pop misturada com canções do folclore de seu país. Um visual ridículo, mas certamente "Jako" é uma canção que gruda no ouvido e pode ganhar o mundo.

A dose de polêmicas que constantemente dão um tempero especial ao Eurovision esteve farta nesta edição. Manifestantes pró-Palestina fizeram protestos junto à sede do concurso, a Malmö Arena, contra a presença de Israel na disputa.

É preciso reconhecer que Eden Golan, a cantora de 20 anos que representou o país no concurso com a canção "Hurricane", é realmente a melhor voz entre todos os 37 candidatos ao título. A música é um pouco careta, mas teria sido modificada semanas antes do concurso, por ser considerada de conteúdo político.

Na quinta, quando ela disputou a semifinal, o número de manifestantes chegou a 5.000, segundo a polícia sueca. No mesmo dia o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enviou felicitações pela apresentação da cantora.

Para a final, mais policiais foram deslocados para a cidade, e grupos de manifestantes foram dispersados várias vezes nos arredores do evento. Mesmo assim, mais de 2.000 pessoas protestavam diante da arena. Na plateia, Eden Golan foi recebida por mais vaias do que aplausos. Algumas pessoas ficaram de costas para o palco.

E, poucas horas antes da final, mais uma polêmica. Os organizadores eliminaram o holandês Joost Klein. Ele estaria sendo investigado pela polícia por um incidente envolvendo o cantor e uma funcionária do concurso. Fala-se em assédio sexual e moral, mas não há confirmação oficial.