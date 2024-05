Whindersson Nunes já chamou Felipe Neto de 'Jesus' em briga passada

Felipe Neto e Whindersson Nunes trocaram farpas nesta semana no X (antigo Twitter), tendo como ponto de partida as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A briga entre os dois, porém, não é uma novidade.

O que aconteceu

Influenciadores mobilizam recursos para o Rio Grande do Sul. Os dois estão usando influência e dinheiro para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes, mas engataram um bate-boca depois do resgate do Cavalo Caramelo, que passou dias ilhado.

Briga dos influenciadores não é uma novidade. Em 2020, no início da pandemia, Felipe Neto cobrou Whindersson e outros artistas sobre um posicionamento contra erros da gestão de Jair Bolsonaro.

Não tenho mais paciência nem espaço na minha vida pra artista, de qualquer área, que prefere sentar em cima do muro visando maiores lucros enquanto olha o Brasil se f****. Covardes, é o que são. E não há mais espaço pra isso no cenário atual q estamos vivendo.

Felipe Neto, na época

Youtuber respondeu no programa Conversa com Bial. Ainda na época, Whindersson Nunes afirmou que "Bolsonaro é um bost*" e que não precisava ficar repetindo a todo momento porque "todo mundo já sabe".

Não vou ficar falando isso e quem quiser acreditar, que acredite, e quem não quiser, assiste aos meus vídeos e atura.

Whindersson Nunes, na época

Os dois também se alfinetaram por futebol. Um ano depois, Neto ajudou na transferência do lateral esquerdo Rafael para o Botafogo. Nunes pediu que ele fizesse o mesmo pelo Vasco. Felipe justificou dizendo que só poderia torcer, já que estava financiando uma pesquisa científica para ajudar pessoas com deficiência.

Investi quase um milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento 'Cala a boca já morreu', de apoio para pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time, sim.

Felipe Neto