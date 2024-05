'Eu tentei, mas é difícil': famosas explicam por que rejeitam sexo anal

Inês Brasil, 54, confidenciou ter ficado com trauma de sexo anal após a primeira experiência.

A cantora explicou que era jovem na época de sua primeira vez e pensou que tinha ficado aleijada. "Quando eu dei [a primeira vez anal] eu pensei que ele arrombou meu c* para toda vida. Eu falei: 'olha, tu acabou com minha vida'. Pensei que eu estava aleijada", declarou ela, durante participação no podcast O Pode é Pop.

Inês Brasil ficou traumatizada após primeira experiência de sexo anal Imagem: Reprodução/Instagram

Ela não é a única celebridade que relatou que o sexo anal lhe deixou péssima recordação. Splash relembra histórias para você:

"Deixo para as bichas"

Nicole Bahls, 38, falou tudo sobre sexo anal e relatou um trauma com a experiência. Durante participação no podcast "Papagaio Falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a ex-panicat afirmou que não teve uma boa impressão na sua única tentativa de consumar o ato.

Eu deixo para as bichas usarem. Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá para mim, não. Elas têm o talento delas, e eu tenho o meu na frente.

Nicole Bahls

Nicole Bahls quase desmaiou de dor em tentativa de sexo anal Imagem: Reprodução / Instagram

"Não gosto, dá licença?"

Claudia Raia, 57, integra o time de famosos que não gostam de sexo anal. Em entrevista à revista Ela, a artista defendeu o papel da maturidade para discernir entre aquilo que lhe dá prazer e o que não dá.

Por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente? O homem vai lá e quer te obrigar a dar o c*. Não gosto, dá licença? Porr*! Porque tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto -- na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso.

Claudia Raia

Claudia Raia diz que toda mulher precisa saber dizer não para o que não quer na cama Imagem: Reprodução

"Eu tentei, mas é difícil"

Das confissões íntimas já feitas por Simone Mendes, a pergunta sobre se existe alguma técnica para a prática de sexo anal é, de longe, a mais famosa. No programa Altas Horas (Globo), quando a cantora questionou à sexóloga Laura Muller "se tem alguma forma que facilite a gente a dar a roda".

Já em seu canal de Youtube, a artista celebrou que o marido, Kaká Diniz, desistiu da prática após sofrer com o exame de próstata. "Eu tentei, mas é difícil. Essa modernidade, às vezes, me preocupa um pouco porque a gente tem que dar uma agradada. Fui perguntar para a Laura Muller se existia uma forma de facilitar, se não tem nada de legal nisso. Sei lá?".

Simone Mendes não esconde suas intimidades nas redes sociais Imagem: Reprodução/Globo

"Doí"

Ingrid Guimarães, 51, e Heloísa Périssé, 57, admitiram que tentaram fazer sexo anal, mas não conseguiram.

Périssé ponderou que o sexo anal é uma "tentativa". "Acho que os homens gostam mais do que as mulheres... Eu tentei [mas não consegui]".

Ingrid também falou que tentou, mas não obteve êxito. "Não acho confortável. Acho que dói muito". As artistas abordaram o assunto no programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães falaram de sexo anal no programa Surubaum Imagem: Reprodução

"Tem que lavar tudo"

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Luana Piovani falou abertamente sobre sexo anal e disse não ser adepta da prática. Piovani ponderou que para quem curte "é mais uma opção de lazer", entretanto, ela, particularmente, prefere não explorar essa região.

Sorte a sua [que gosta], tem mais uma opção de lazer. Eu só trabalho com uma e sou super feliz. Se você curtir, acho ótimo [...] Mas tem que lavar tudo, hein? Higienizar e até trocar camisinha.

Luana Piovani