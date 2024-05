Origem do Dia das Mães: mulher que perdeu 10 filhos foi inspiração da data

O Dia das Mães, que é celebrado hoje (12) no Brasil, é uma tradição também em outros lugares do mundo. Na Grécia e Roma antiga já aconteciam celebrações à deusas relacionadas à fertilidade e à maternidade, mas a oficialização do evento como o conhecemos hoje é relativamente recente.

O primeiro Dia das Mães oficial foi celebrado em 26 de abril de 1910, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

A data foi instituída após cinco anos de uma campanha feita por Anna Jarvis. Desde 1905, ela tentava instituir um dia para celebrar as mães e honrar a memória de sua própria mãe, Ann Jarvis, uma ativista social.

O ativismo de Ann Jarvis

Ann perdeu dez filhos por doenças infantis e, depois do trauma, passou a dedicar sua vida para ajudar outras mães e a comunidade onde morava.

Em 1858, ela fundou um grupo que oferecia educação e assistência a famílias da região, tendo como objetivo reduzir a mortalidade infantil.

Durante a Guerra Civil norte-americana, Ann e os grupos fundados por ela passaram a atuar também atendendo soldados feridos.

No pós-guerra, ela atuou para que soldados e suas famílias se reconciliassem.

Foi a partir daí que Ann passou a organizar piqueniques anuais nos chamados "Dias das Mães", buscando encorajar mulheres a participarem da política e promover a paz.

Viés comercial revoltou Anna Jarvis

Em 1914, o presidente Woodrow Wilson oficializou a data em todos os estados norte-americanos.

No entanto, logo surgiu o viés comercial associado à celebração - o que revoltou Anna Jarvis. A mentora da data passou, então, a boicotá-la.

"Ela nunca quis que se tornasse um dia para dar presentes caros e onerosos, como outros feriados se tornaram no início do século 20", disse Katharine Lane Antolini, autora de um livro sobre Anna, à BBC Brasil.

A revolta foi tanta que Anna chegou a organizar protestos contra floriculturas, que aumentavam os preços das flores perto do Dia das Mães.

Quando o Dia das Mães chegou ao Brasil

No Brasil, o primeiro Dia das Mães ocorreu quatro anos depois, em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre.

A comemoração foi feita pela Associação Cristã de Moços. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas instituiu que todo o país celebraria a ocasião.

Além do Brasil, muitos países celebram a data. Na Noruega, o Dia das Mães é o 2º domingo de fevereiro. Na África do Sul e em Portugal, o 1º domingo de maio. Na Argentina, é o 3º domingo de outubro. Na Espanha, o Dia das Mães acontece no 1º domingo de maio.

