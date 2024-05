Odete Roitman, Carminha, Flora: veja algumas das piores mães das novelas

No domingo (12) é comemorado o Dia das Mães, mas nem toda mamãe da teledramaturgia brasileira é um exemplo a ser seguida, várias personagens das novelas são lembradas por maltratarem seus próprios filhos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Odete Roitman

A vilã de "Vale Tudo" (Globo) era mãe de Afonso (Cássio Gabus Mendes) e Heleninha (Renata Sorrah). Além de deixar o próprio filho casar com a trambiqueira Maria de Fátima (Gloria Pires), mesmo sabendo quem a garota realmente era, Odete (Beatriz Segall) infernizava a vida de sua herdeira mais velha.

Vendo a filha como um fracasso por se alcoólatra e divorciada, a ricaça não conseguia enxergar que Heleninha era assim por causa dos traumas que a própria mãe causou nela. No passado, Odete dirigia o carro que matou seu terceiro filho em um acidente, sem querer levar a culpa, ela responsabilizou Heleninha, que acreditou ter matado o próprio irmão.

Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/ TV Globo

Branca

Se a vilã amava demais Marcelo (Fábio Assunção), faltava amor e carinho para seus dois outros filhos: Léo (Murilo Benício) e Milena (Carolina Ferraz). Branca acreditava que seu filho mais velho era fruto de seu relacionamento com Atílio (Antonio Fagundes) e por isso desprezava os demais herdeiros.

No fim, o verdadeiro filho de Atílio era Léo, o descendente que Branca mais rejeitou e humilhou durante a novela. Após perder o amor de toda a família, a loira termina "Por Amor" abandonada na mansão.

Branca (Susana Vieira) em 'Por Amor' Imagem: Reprodução / Globo

Bárbara

Otávio (Felipe Latgé) sofreu nas mãos de Bárbara (Giovanna Antonelli). A vilã de "Da Cor do Pecado" esculachava a criança das piores formas possíveis.

Além disso, ela usava o menino para conseguir a fortuna de Afonso (Lima Duarte), que nem era o avó biológico da criança. Para completar, Bárbara se casou com um bandido, assim ameaçando a integridade do próprio filho.

Bárbara (Giovanna Antonelli) e Otávio (Felipe Latgé) em 'Da Cor do Pecado' Imagem: João Miguel Júnior/TV Globo

Marta

A mãe de Nanda (Fernanda Vasconcellos) não poupou ofensas contra a filha ao descobrir sua gravidez. Com isso, a moça saiu de casa desorientada e morreu após o parto dos filhos gêmeos.

Marta (Lilia Cabral) também não foi uma excelente avó para seus netos em "Páginas da Vida". Ela rejeitou Clarinha (Joana Mocarzel) ainda na maternidade ao descobrir que a criança tinha síndrome de Down e mentiu para o resto da família ao dizer que a menina havia morrido logo após o nascimento.

Marta (Lilia Cabral) em 'Páginas da Vida' Imagem: Reprodução

Flora

A grande vilã de "A Favorita" não tinha nem um pouco de instinto materno com Lara (Mariana Ximenes). A garota sempre foi vista por Flora (Patrícia Pillar) como uma moeda de troca para ter acesso à fortuna da família Fontini.

Durante a trama, Flora não hesitou em sequestrar a própria filha e até ameaçou matá-la. No último capítulo, Lara atira na mãe biológica, mas não a mata, provando que não era uma assassina igual a ela.

Flora (Patricia Pillar) em "A Favorita" Imagem: Fabrício Mota/Divulgação/TV Globo

Eva

A vilã de "A Vida da Gente" tratava com total diferença Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano). Enquanto a primeira era a filha de ouro, a segunda foi sempre tratada como um estorvo.

Depois do acidente que resultou no coma da tenista, Eva (Ana Beatriz Nogueira) culpou Manuela. A malvada também não era uma boa avó e discutia frequentemente com Júlia (Jesuela Moro), que era apenas uma criança.

Eva (Ana Beatriz Nogueira) em 'A Vida da Gente' Imagem: Reprodução/Globo

Carminha

Apesar de amar Jorginho (Cauã Reymond), Carminha (Adriana Esteves) desprezava Ágatha (Karol Lannes). O principal motivo era o peso da menina.

A loira ofendeu a pré-adolescente com as piores ofensas gordofóbicas durante toda a trama de "Avenida Brasil". Apesar da gordofobia da mãe, Ágatha encontrava refugiu no carinho do pai Tufão (Murilo Benício).

Adriana Esteves fez sucesso como Carminha em 'Avenida Brasil' Imagem: Alex Carvalho/TV Globo

Bárbara Ellen

A atriz decante adotou várias crianças para tentar permanecer na mídia, mas era uma péssima mãe para quase todos eles. Só restava um pouco de afeto para Amora (Sophie Charlotte), pois a moça seguia os passos da mãe.

Até mesmo Malu (Fernanda Vasconcellos), sua única filha biológica, sofria nas mãos da perua de "Sangue Bom". Bárbara Ellen não media esforços para usar seus filhos para aparecer na mídia, mesmo que isso envolvesse mentir sobre a orientação sexual e etnia de Kevin (Marcus Rigonati), uma de suas crianças adotadas.

Bárbara Ellen (Giulia Gam) em 'Sangue Bom' Imagem: Divulgação

Mercedes

Apesar de achar que cometia maldade pelo bem dos filhos, Mercedes (Totia Meireles) traumatizou a vida de Gisela (Débora Nascimento) e Quinzinho (Caio Paduan). Muito preconceituosa, a vilã não deixava os filhos se envolverem com qualquer pessoa.

Mercedes fez de tudo para separar o filho de Dandara (Dandara Mariana), só por a moça ser pobre e negra. Gisela abusava do álcool por causa da superproteção da mãe, que não hesitava em se meter na vida herdeira das maneiras mais equivocadas possíveis.