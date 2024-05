Bonner encontra fã no Rio Grande do Sul: 'Queria tanto ver o senhor'

William Bonner, durante as coberturas das enchentes no Rio Grande do Sul, conversou com um fã que ficou muito feliz de encontrá-lo. Neste sábado (11), o jornalista publicou o vídeo do momento nas suas redes sociais, junto a uma reflexão sobre sua profissão.

"Nossa profissão é difícil. A cada dia, mais e mais. No Brasil e lá fora. Mas tem isso", escreveu o apresentador em relação a essa interação.

"Queria tanto ver o senhor". Na gravação entre Bonner e o senhor que é seu fã, os dois tem uma rápida conversa e se abraçam, enquanto diversas pessoas se juntam em torno dos dois, sorrindo com o momento especial.

"Lembrei do meu avô". Nos comentários, diversos internautas aproveitaram para compartilhar histórias que eles ou membros da família tinham com William Bonner, ou elogiar o trabalho do jornalista.

"Lembrei do meu avô. Que assistia o JN todas as noites. E quando você encerrava o Jornal com o seu 'Boa Noite', ele respondia com bastante educação e entusiasmo. Saudades!", escreveu uma.

"Bonner, você é sensacional. Obrigado por mostrar a situação de guerra que se instalou aqui, com responsabilidade, respeito e humanidade", comentou outra.