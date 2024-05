'No Rancho Fundo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 18/05

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 13 de maio

No Rio de Janeiro, Artur e Quinota se preparam para procurar o manifesto de mina e a escritura do Rancho Fundo. Marcelo Gouveia ouve quando Zefa Leonel e Dona Manuela falam da pedra preciosa, e conta para Ariosto. A casa de Castorina é esvaziada e Dracena envia uma mensagem para Blandina. Ariosto surpreende Dona Manuela, Padre Zezo e Zefa Leonel. Após a insistência de Ariosto em permanecer para o jantar, Dona Manuela passa mal. Nivalda se decepciona ao receber Aldenor no lugar de Nastácio. Tia Salete beija Floro Borromeu. Todos socorrem Dona Manuela, deixando a imagem do santo em sua casa. Marcelo Gouveia invade a casa de Dona Manuela.

Terça-feira, 14 de maio

Marcelo Gouveia encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo. Zefa Leonel se preocupa com a saúde de Dona Manuela, que implora para a amiga não contar o ocorrido a Artur. Blandina encontra a pedra preciosa com Marcelo, e os dois a disputam. Tia Salete e Floro gostam uma do outro. Fé sofre com o tratamento de Tobias e Primo Cícero o ameaça. Zefa Leonel descobre que sua pedra preciosa foi roubada. Blandina sugere que Marcelo Gouveia devolva a pedra a Zefa Leonel, a fim de conquistar sua confiança. Seu Tico Leonel confronta Ariosto.

Quarta-feira, 15 de maio

Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer Seu Tico Leonel a largar Ariosto. Artur e Quinota se amam. Blandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde for. Caridade revela que Tobias foi demitido do hotel e Primo Cícero encerra o noivado do rapaz com Fé. Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a turmalina. Blandina acredita que Marcelo goste de Quinota de verdade. Zefa Leonel percebe que Tia Salete se envolveu com Floro. Blandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa.

Quinta-feira, 16 de maio

Blandina consegue se aproximar de Zefa Leonel. Tia Salete e Floro se beijam novamente. Zé Beltino se encanta com Blandina. Marcelo se desespera procurando Blandina. Dona Manuela confronta Ariosto sobre o roubo da pedra de Zefa Leonel. Zefa Leonel comenta com Seu Tico Leonel sobre sua desconfiança com Blandina. Zé Beltino leva Blandina para conhecer a Gruta Azul. Quinota e Artur encontram os registros dos manifestos de mina. Fé cobra de Margaridinha o dinheiro que lhe deu para comprar a suposta lama medicinal. Quinota e Artur comunicam aos Leonel que encontraram o documento que comprova a posse de suas terras.

Sexta-feira, 17 de maio

Zefa Leonel e sua família comemoram. Aldenor vai até a Gruta Azul buscar Zé Beltino, que mostrava o local para Blandina. Esperança comenta com Fé e Caridade que as terras de Zefa Leonel podem ser suas também. Zefa Leonel estranha a permanência de Blandina, mas aceita acolhê-la em sua casa. Caridade repreende Esperança e Fé por terem divulgado na internet a notícia de que os Leonel estão ricos. Deodora e Marcelo descobrem que Quinota e Artur encontraram o documento que comprova a posse das terras de Zefa Leonel. Esperança sonda Primo Cícero sobre suas terras. Deodora seduz Marcelo. Dez dias se passam. A família Leonel Limoeiro chega ao Grande Hotel São Petesburgo.

Sábado, 18 de maio

Quintilha se surpreende com a chegada da família, e acomoda a todos ao receber o dinheiro de Zefa Leonel. Marcelo alerta Blandina sobre a chegada dos Leonel. Blandina afirma a Marcelo que Quinota precisa acreditar em sua mudança. Zefa Leonel reage ao ver Marcelo na igreja com padre Zezo. Zé Beltino confessa a Aldenor que ainda deseja se vingar de Marcelo. Zefa Leonel faz uma grande doação para a igreja, e padre Zezo se emociona. Ariosto pede que Artur convença Zefa Leonel a aceitá-lo como sócio da exploração da mina. Margaridinha e Benvinda decidem comprar roupas novas, mas são humilhadas por Corina. Zefa Leonel percebe que se perdeu de Juquinha. Artur questiona Dona Manuela se é seu filho biológico com outro homem.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.