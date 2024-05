'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 13 a 17/05

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 13 de maio

Glaucia pede para Vitor falar com um hacker para desviar, sem levantar suspeita, o dinheiro da Monter Holding e relembra que Fred ainda não sabe do plano. Branca pergunta para Fausto se ele é o admirador secreto de Clara. Téo e Rosalina se aproximam. Leandro solicita uma reunião com Hélio. Na delegacia, o delegado diz para Dona Branca que Chilique e Fê Dengosa foram totalmente abandonados pela família; ele também revela os verdadeiros nomes das duas crianças. Alex expõe a Mauro que até gosta da Mariana, mas que gostaria de ver o pai com a mãe Laura. Muke e Trapaça querem saber se Dona Branca vai adotar Chilique e Fê Dengosa.

Terça-feira, 14 de maio

Branca declara a Muke e Trapaça que vai adotar Chilique e Fê Dengosa. Daniel fica doente e Julieta liga para Mariana com intuito de pedir ajuda. Ainda sem uma residência no bairro, Dona Branca solicita a Hélio e Clara para trazer Chilique e Fê Dengosa para uma hospedagem temporária na casa deles. Em uma reunião, Leandro afirma a Hélio que ele não está contente com o comando de Glaucia e Fred no CEC e deseja que Hélio volte a liderar o centro esportivo; Hélio aceita. Mariana visita Daniel e o ajuda na recuperação; ela percebe que ainda tem sentimentos pelo ex-marido. Dona Branca sugere a Clara responder o admirador secreto e marcar um encontro para descobrir a identidade do suspeito. Mariana vai até a casa de Mauro e se depara com Laura jantando com Mauro e as crianças.

Quarta-feira, 15 de maio

Leandro dispensa Fred como treinador do CEC, que fica feliz com a demissão. Encantada com as fragrâncias de Clara, Vera se encontra com a esposa de Hélio e comenta que deseja trazer um perfume original feito pela Campos ao Monter Mercado. Diego [Felipe Costa], primo de Patrick, volta ao bairro e encontra Julieta. Glaucia compra um carro luxuoso com o dinheiro da Monter Holding. Vitor aparece com terno de alfaiataria no Armazém e provoca Mariana e Amanda, ostentando a conquista. Dois homens chegam no esconderijo do Pedalzera e mandam Muke e Trapaça sair do prédio abandonado, porque o local foi comprado por uma imobiliária. Bernardo pede para Enzo ficar de olho na movimentação financeira da Monter Holding. O segurança da Monter Holding notifica Leandro que ele está proibido de entrar na empresa.

Quinta-feira, 16 de maio

Diego fala para Patrick que está a fim de Julieta. Leandro encontra Glaucia, ela diz que só pensa no bem-estar do pai e que o barrou da empresa para ele não ter estresse. Fred escuta a conversa de Glaucia e Vitor sobre as transferências bancárias na Monter Holding e fica incomodado. Clara vai ao encontro do admirador secreto; Hélio aparece e pergunta o que a esposa faz no local. Dimitri, Ellen, Ian e Nath completam todas as missões no Mundo da Imaginação. Branca, Mariana, Amanda e Telma recebem cartas do admirador de Clara. Fred fala para Glaucia que ela está passando dos limites na Monter Holding e afirma que vai expor tudo ao Leandro.

Sexta-feira, 17 de maio

Em conversa, Fred alega que Glaucia está cometendo um crime, mas ela declara que é o negócio da família e que só está resgatando o que é dela por direito. Fred pede o divórcio para Glaucia. De volta ao CEC, Hélio se emociona com o carinho das crianças. Diego treina no CEC e a disputa entre ele e Romeu só aumenta. Dona Branca resgata Fê Dengosa e Chilique do abrigo. Enzo mexe no computador de Glaucia para descobrir alguma informação, mas Vitor o flagra. Mariana avisa Mauro que está confusa no relacionamento e que enxerga o sentimento dele para com Laura. Mariana fala para Mauro reconstruir a família com Laura e os filhos; Mauro diz que ama Mariana e que não quer voltar com Laura, mas Mariana resolve terminar. Fred avisa os filhos que vai se separar de Glaucia e que futuramente eles vão poder escolher com quem morar; ele também promete ser um pai melhor. Glaucia fica furiosa ao saber que Enzo estava mexendo em seu computador e garante vingança.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.