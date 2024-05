Will Smith e Chris Rock fazem as pazes anos após tapa no Oscar, diz site

Dois anos após Will Smith dar um tapa em Chris Rock, no Oscar 2022, um amigo de ambos afirma que os dois fizeram as pazes. Segundo o comediante Cedric The Entertainer, os dois atores chegaram em um acordo de que ambos "ultrapassaram os limites".

Estão "bem" daqui para frente. Segundo conversa de Cedric com o tabloide Mirror, Smith e Rock sentaram juntos e conversaram, assumindo que o tapa foi resultado de anos de diferenças, e decidindo perdoar um ao outro.

"Foi em momento em que ele [Smith] estava lidando com algo muito pessoal e ligado a sua família - e isso foi feito na frente de todo mundo", afirmou o comediante.

Continuando: "Sempre digo que um tapa é mais pessoal que um soco, então, quando alguém dá um tapa, você percebe que algo muito pessoal está acontecendo ali. Só não sabíamos disso, como audiência".

"Ele é um ser humano bom". Durante a entrevista, Cedric The Entertainer afirmou que, mesmo que Will Smith tenha estapeado seu outro amigo, Chris Rock, ele acredita que Smith é um "ser humano bom", e que essa paz entre os dois prova isso.

"Nós só vimos o resultado e decidimos que era uma coisa. E eu sempre estive confiante de que ambos entenderam o que aconteceu e superaram isso juntos. Nós que vimos algo e reagimos", apontou.