'Família É Tudo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 18/05

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 13 de maio

Vênus fala para Bia e Babbo organizarem a Fundação para receber Netuno. Plutão pede para Tom fazer algumas manobras no skate. Laurinha derruba o frasco de comprimidos de Paulina, que se desespera. Lulu aconselha Andrômeda sobre Chicão. Leda decide se demitir da gravadora. Guto tenta se declarar para Lupita. Jéssica fica tensa ao saber que Electra dará andamento às investigações sobre seu caso. Vênus avisa a Netuno/Léo que ele ficará em sua Fundação até recuperar a memória. Lupita atrapalha o plano de Elisa com Júpiter. Paulina flagra Vênus e Tom juntos na produtora. Otto vai ao hospital falar com Netuno/Léo.

Terça-feira, 14 de maio

Netuno/Léo não reconhece Otto, que avisa a seu cúmplice misterioso. Paulina reage mal ao encontro com Vênus, e ingere vários comprimidos para tentar se acalmar. Lupita marca uma reunião com Júpiter e seus irmãos, na tentativa de desmascarar Elisa. Tom revela a Vênus o que descobriu sobre Mathias. Wilson vê Paulina sair desorientada e tenta ajudá-la. Plutão convida Nicole para sair. Paulina confessa a Wilson que nunca deixou de tomar seus medicamentos. Hans avisa a Jéssica que ela terá que subornar um novo perito. Guto tem uma ideia para se declarar para Lupita. Elisa anuncia sua gravidez para os irmãos de Júpiter.

Quarta-feira, 15 de maio

Lupita entrega um presente para Elisa. Mila discute com Furtado e deixa a pensão. Hans se preocupa ao ver que seus primos cumprirão a primeira parte da missão imposta por Frida. Elisa foge do casarão, e Lupita comemora. Mila garante a Hans que não contará para ninguém o que aconteceu na noite em que Frida desapareceu. Marieta tenta unir Andrômeda e Electra. Guto se entristece ao ouvir Lupita falar sobre o encontro que teve com Júpiter. Laurinha questiona Paulina sobre os medicamentos. Plutão se declara para Nicole.

Quinta-feira, 16 de maio

Nicole não corresponde às investidas de Plutão. Mathias tenta se aproximar de Vênus. Mila destrata Furtado na gravadora. Max garante a Cláudio que fará com que Nicole volte para ele. Leda sonha com Guto e fica agoniada. Elisa ameaça se vingar de Lupita. Gina alerta que Mathias tentará fugir do país, e Tom se preocupa. Mathias aborda Vênus no hospital e a ameaça. Plutão treina sozinho com Tom na pista de skate. Netuno/Léo se preocupa com a demora de Vênus. Mathias faz uma proposta para Vênus.

Sexta-feira, 17 de maio

Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende. Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminaram Electra. Vênus se assusta com a agressividade de Netuno/Léo contra Mathias. Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate. Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Lizandra se anima com a demissão de Leda. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Paulina ouve os filhos falarem sobre o casamento de Tom e Vênus. Netuno/Léo reconhece a fachada da Fundação ao chegar com Vênus.

Sábado, 18 de maio

Vênus se preocupa com a reação de Netuno/Léo. Otto fotografa Vênus e Netuno/Léo na porta da Fundação. Paulina tenta controlar a raiva, e Wilson a ajuda. Chicão e Andrômeda reatam. Otto garante a seu cúmplice misterioso que Netuno/Léo cumprirá o combinado assim que recuperar a memória. Júpiter deixa Plutão e Electra sozinhos na obra para ir a seu encontro misterioso, e os irmãos desconfiam. Jéssica descobre o nome do novo perito e informa a Hans. Leda e Lizandra decidem ir até a pensão falar com Guto. Paulina afirma a Brenda que Tom não se casará com Vênus. Tom flagra Netuno/Léo carregando Vênus no colo.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.