Apresentador, sucesso internacional: quem é chef agredido em assalto no RJ?

O chef Felipe Bronze, dono de diversos restaurantes famosos, foi agredido e teve pertences roubados ao ser assaltado na última sexta (10), em Vila Isabel, no RJ.

Quem é Felipe Bronze

Felipe é formado em artes culinárias pelo Instituto de Culinária da América, em Nova Iorque. Ele é dono dos restaurantes Oro, famoso no Rio de Janeiro, e do Pipo, de São Paulo. Oro recebeu a primeira estrela no Guia Michelin, honraria do universo culinário, em 2011. A segunda estrela foi recebida em 2017, segundo informações divulgadas no site oficial do restaurante.

Chef de cozinha também se destaca na TV. Ele comandou o programa Tá na Época (GNT) e o quadro O Mago da Cozinha no Fantástico (Globo). Há nove anos apresenta o Que Seja Doce (GNT) e The Taste Brasil (GNT). Comanda também o Top Chef Brasil (Record) desde 2019.

Ele foi destacado como revelação entre os chefs internacionais pela revista britânica The Restaurant. Bronze entrou na lista de 50 melhores chefs da América Latina em 2018.

Bronze foi premiado cinco vezes como chef do ano pela revista Veja Rio. Ele também recebeu o título três vezes na avaliação realizada pelo jornal O Globo. Ele se destaca na carreira de chef de cozinha há 20 anos.