Flay desabafa após críticas sobre ajuda às vítimas do RS: 'Estou c...'

A ex-BBB e cantora Flay desabafou em suas redes após sofrer críticas por ter se juntado à equipe de ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Flay tem compartilhado seu trabalho ao lado de outras pessoas que foram prestar auxílio às vítimas do RS. A cantora passou a receber críticas por exibir vídeos e fotos da tragédia e ouviu de uma parcela do público que está tentando "ganhar likes".

A ex-participante do reality da Globo vociferou contra os críticos. "Se eu quiser like solto cover e foto de biquíni, que vocês dão like pra caramba, às vezes mais do que para o nosso trabalho."

"Para quem não me conhece, ligo muito o foda-se para hater, estou cagando para a sua opinião. Você já está morto por dentro, morto de espírito".

Flay, em vídeo no Instagram

Segundo Flay, ela está ajudando com doação de roupas e remédios, mas está disposta a fazer mais. "Era isso o que você deveria fazer também, em vez de estar no conforto de sua casa criticando as outras pessoas. Estou fazendo minha parte."

A cantora continuou detonando a atitude de quem a critica. No vídeo, Flay apontou que as pessoas não têm noção das dificuldades enfrentadas pelas equipes de apoio e cobrou que quem está reclamando deveria fazer mais.