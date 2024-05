Advogada diz que foi perseguida por stalker de 'Bebê Rena' durante 5 anos

A advogada Laura Wray afirmou ter sido perseguida por Fiona Harvey, apontada como stalker que inspirou a personagem Martha da série "Bebê Rena" (Netflix).

O que aconteceu

Há anos não pensava nela. Eu tinha esquecido muito disso. Cada vez que alguém faz um comentário, o medo é acionado novamente. Memórias de coisas que ela fez, algumas de suas ações. É muito angustiante. Como consegui lidar com isso por tanto tempo?

Laura Wray

Problemas começaram quando Fiona Harvey foi contratada para um julgamento de duas semanas em 1997. Escritório de advocacia de Laura operava em Glasgow, Escócia.

Stalker teria sido demitida pouco mais de uma semana depois por abuso, segundo o relato. Fiona denunciou Laura aos serviços sociais alegando que a advogada agredia o próprio filho, conforme entrevista divulgada pelo The Mirror.

Laura conseguiu uma liminar contra Fiona Harvey em 2002, após cinco anos de suposta perseguição. Advogada afirmou estar "revivendo inferno" em entrevista divulgada pelo site do jornal britânico The Mirror.

Ela diz temer "pela própria segurança" após a divulgação da série e relatou ameaças. "Minha parceira e eu estamos preocupados com o que ela poderá fazer a seguir. Ela virá atrás de mim? Não dá para saber onde isso vai acabar."

Harvey se sentiu forçada a ir a público após a estreia da minissérie da Netflix, em 11 de abril de 2024. "Os detetives da Internet me rastrearam, me perseguiram e me fizeram ameaças de morte", disse ela em entrevista ao jornalista Piers Morgan. "Então não foi realmente uma escolha."