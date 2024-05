Além de Dona Hermínia: 10 filmes com mães marcantes no streaming

No clima do Dia das Mães, comemorado no Brasil neste domingo (12), reunimos uma lista de produções que retratam a maternidade nas mais diferentes formas. Do drama à comédia, passando pela ação, esses filmes são dicas certeiras para curtir a data.

Que Horas Ela Volta?

A pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha, Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento acaba escancarando questões profundas sobre as relações na casa.

Onde assistir: Netflix

Uma prova de amor

Anna Fitzgerald foi concebida para ajudar a salvar sua irmã doente. Em seu pouco tempo de vida, ela já passou por várias cirurgias na tentativa de curá-la. Agora, Anna leva seus pais ao tribunal, pois quer a emancipação médica. No entanto, por trás da decisão existe uma motivação surpreendente.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

Um Sonho Possível

Michael Oher é um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tem onde morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela família de Leigh Anne Tuohy. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tem ideia que aquele dia mudaria para sempre a sua vida. Com a ajuda da nova família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu potencial como estudante e jogador de futebol americano.

Onde assistir: Prime Video e Max

Mamma Mia!

Donna, a proprietária de um hotel nas ilhas gregas, está preparando o casamento de sua filha com a ajuda de duas amigas. Enquanto isso, a noiva Sophie convida três ex-namorados de sua mãe na esperança de descobrir qual deles é seu verdadeiro pai. O filme musical é embalado por canções da banda ABBA.

Onde assistir: Star Plus, Prime Video, Apple TV e Globoplay

O maior amor do mundo

Histórias associadas à maternidade se cruzam. Sandy é uma mãe solo com dois filhos, Bradley é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV

A mãe

Uma agente do governo muda de identidade e abandona sua filha recém-nascida para protegê-la de seus inimigos. Anos depois, a garota é sequestrada pelos criminosos, forçando a espiã a sair de seu esconderijo para salvá-la.

Onde assistir: Netflix

Sexta-feira muito louca

Tess é uma mãe que luta demais para se entender com a filha adolescente rebelde, Anna. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos após comerem biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado.

Onde assistir: Disney Plus

Para Sempre Alice

Alice Howland é professora de Harvard e especialista em linguística. Ela está feliz pelo que conseguiu construir, tanto a nível pessoal, quanto profissional. No entanto, sua vida muda inesperadamente quando ela é diagnosticada com Alzheimer.

Onde assistir: Max, Prime Video e Apple TV

O quarto de Jack

Joy e seu filho Jack vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do Velho Nick, o homem que os mantém em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local. Quando seu filho completa cinco anos, ela decide elaborar um plano de fuga. Com a ajuda de Jack, ela tenta enganar Nick para retornar à realidade e apresentar um novo mundo a seu filho.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Globoplay

Pequena Miss Sunshine

O sonho da pequena Olive é participar do concurso de Pequena Miss Sunshine. Para isso, ela embarca em uma divertida e comovente viagem com o pai, o tio, o avô, o irmão e a mãe. A família precisa correr contra o tempo para que Olive chegue no horário e possa fazer a apresentação criada pelo seu avô.

Onde assistir: Star Plus