'Eles pegaram o mito': o que Maite Proênça acha do remake de 'Dona Beija'?

Longe das novelas há oito anos, Maitê Proença, 66, diz que o remake de "Dona Beija", produzido pelo HBO atualmente, é bem diferente da versão original protagonizada por ela em 1986.

O que ela disse

Para Maitê, que viveu a protagonista da Rede Manchete, o remake é mais ficcional, enquanto a versão original tinha embasamento histórico. A conversa com jornalistas aconteceu durante o lançamento da biografia de Susana Vieira.

A gente se baseou na história. Eles pegaram o mito da Dona Beija e estão colocando [a personagem] em situações que não aconteceram na história. Eles usaram o que aquela mulher representou na figura mítica. É muito diferente. A gente se baseou em fatos históricos. Toda pesquisa para a escrita das cenas foi em cima da história do Brasil, que é muito mal contada.

Maitê Proença

Atriz afirma que a gente vive em um país desmemoriado e que não preza pela própria história. "Se for fazer uma um filme no Rio de Janeiro, não tem uma rua inteira que não tenha um negócio moderno no meio. Porque a gente não liga muito para isso. Se você vai para qualquer cidadezinha da Europa, a cidade medieval está ali inteira. A gente trata com descaso."

Maitê afirma estar curiosa para ver o desempenho da nova versão e de Grazi Massafera no papel principal. "Vamos ver o que acontece. Acho que vai ser bom... Eu tô curiosa. A gente [Grazi e Maitê] já conversou. Ela está lá se matando de trabalhar. Tomara que saia muito bom."

Grazi Massafera, a Dona Beija de hoje, e Maitê Proença, intérprete de 1986 Imagem: Victor Frad/HBO Max e Reprodução/Manchete

Atriz conta estar fazendo teatro, onde pode escrever as próprias peças, mas não cancela hipótese de voltar as novelas. "Acabei de fazer [a série da Netflix] 'Bom dia Verônica'. Tem horas que a gente dá uma parada... Novela eu já fiz bastante, tô disponível, mas tem que ser legal."