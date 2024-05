Conheça Isabella, Big Mom e outras mães controversas dos animes

Às vezes responsáveis por um trauma de infância e por um antagonismo, as mães equivocadas dos animes são personagens memoráveis e movem as histórias para frente. Serão elas verdadeiras vilãs, ou apenas amam demais seus filhos? Splash reuniu algumas dessas mães que, embora horríveis, adoramos acompanhar nas séries.

Isabella ("The Promised Neverland")

Isabella ameaça Emma em "The Promised Neverland" Imagem: Reprodução/CloverWorks

Dizem que ser mãe é zelar pelo carinho dos filhos, oferecer amor e evitar que eles sofram. Se isso é verdade, talvez a Isabella não seja a melhor mãe do mundo. Responsável por cuidar do orfanato Grace Field, a "mama" Isabella tem a função de manter as crianças saudáveis para que depois elas sejam "despachadas".

Há ali alguma boa intenção, ainda que de uma forma torta. Parte da sua obsessão em cuidar bem daquele orfanato era fazer com que os jovens tivessem uma vida feliz e uma infância gostosa, pelo menos antes de virarem peças de carne expostas em um açougue de monstros.

Não podemos esquecer também que, preocupada com o bem estar de seus favoritos, Isabella ofereceu uma oportunidade de emprego para a Emma (ser uma carrasca como ela) e dava presentes para seu filho Ray (eram subornos), então sob esse aspecto ela já fez mais que muita figura materna dos animes.

Charlotte Linlin, a Big Mom ("One Piece")

Big Mom prepara um ataque em "One Piece" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Uma das maiores mães dos animes, algo presente até em sua alcunha! A Big Mom teve uma infância triste, ainda que o sofrimento tenha sido causado por ela mesma ter devorado seus coleguinhas. Como resultado, esse evento afetou sua forma de demonstrar afeto.

Big Mom é agressiva, birrenta e é a favor de colocar seus filhos um contra os outros. Avessa à meritocracia, empregou toda a prole em sua própria ilha, Whole Cake. Cada um tem uma função, seja proteger o território ou então fazer um serviço de transporte através de espelhos.

Durante boa parte de "One Piece" Big Mom é classificada como uma das piratas mais perigosas e fortes do mundo, provando que uma mulher capaz de criar 85 filhos biológicos é merecedora sim do título de pessoa mais forte dos mares da Grand Line.

Kikyo Zaoldyeck ("Hunter X Hunter")

Kikyo tenta tirar uma foto com seus filhos em "Hunter x Hunter" Imagem: Reprodução/Mad House

Quem vê de longe pensa que é só o Ciclope do X-Men usando um chapéu atrevidamente exótico, mas de perto percebemos que é só Kikyo, uma das piores mães de "Hunter x Hunter".

Mesmo em uma série com péssimas representações parentais, Kikyo consegue se destacar por promover abertamente rinhas de filhos, e todos são assassinos profissionais.

Tal qual uma Supernanny do mundo invertido, Kikyo estimula os piores comportamentos de suas crianças. Irumi está fazendo tortura psicológica com o irmão? Muito bem! Killua assassinou um aspirante a Hunter no meio do exame de admissão? Vai ganhar um sorvete depois do almoço! Milky está participando de leilões do submundo? Que filho maravilhoso!

Saika Gasai ("Future Diary: Mirai Nikki")

Mãe de Yuno Gasai chora em "Future Diary" Imagem: Reprodução/asread

O espectador de "Future Diary" começa achando que a Yuno Gasai é a maior psicopata daquele anime, mas aí no decorrer da trama somos apresentados à história de sua mãe e aquele comportamento desesperado por afeto começa a fazer sentido.

A mamãe Saika aplicava um método pouco ortodóxico para criar sua filha: Yuno ficava presa em uma gaiola de metal, ouvindo xingamentos e ofensas que fariam qualquer pessoa perder a cabeça.

O desfecho da senhora Gasai não foi dos mais felizes. Como Yuno não teve uma educação transformadora, a oprimida se tornou opressora e trancou seus pais na mesma gaiola que habitou por tanto tempo.

Hiromi Shiota ("Assassination Classroom")

Hiromi Shiota arruma o cabelo de seu filho Nagisa em "Assassination Classroom" Imagem: Reprodução/Lerche

Se existisse um Conselho Tutelar em "Assassination Classroom", essa senhora com certeza estaria presa. Se o protagonista Nagisa tem traumas no começo deste anime, eles foram causados pela criação rígida de Hiromi.

O nascimento de Nagisa foi um baque, porque o sonho de Hiromi era ser mãe de uma menina. O rapaz então foi criado como se fosse uma garota, mantendo um corte de cabelo específico e sendo estimulado a ter um comportamento mais feminino.

Mas Nagisa não teve o mesmo destino da Bernadete de "Chocolate com Pimenta", pois o Professor Koro surgiu no momento certo para desafiar essa outra figura de autoridade na vida do pequeno rapaz. O embate entre a mãe controladora e o professor polvo capaz de explodir o mundo é um dos pontos altos de "Assassination Classroom".

Ren Sohma ("Fruits Basket")

Ren Sohma violando algum direito humano em "Fruits Basket" Imagem: Reprodução/TMS/8PAN

Akito Sohma é o maior problema dos personagens de "Fruits Basket", e só a sua presença negativa é o bastante para os demais integrantes da família Sohma ficarem assustados. O que não sabemos de início é que Akito tem um motivo para ser uma pessoa tão emocionalmente instável: sua mãe.

A "desquerida" Ren Sohma nutre uma paixão obsessiva pelo marido Akira e, por isso, decide criar sua filha Akito como se fosse um homem, afinal tem medo que a jovem ocupe o seu lugar no coração do marido.

Tudo isso talvez explique por que o anime "Fruits Basket" é tão longo, com quase 70 episódios. Imagine o quanto de terapia que os personagens precisam para terminarem a trama felizes para sempre!