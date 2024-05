Igor Jansen cresceu, chegou à Globo, e quer ser mais que um rostinho bonito

De Splash, no Rio

Igor Jansen, 20, cresceu à frente das telinhas ao participar do sucesso "Poliana", entre 2018 e 2023, no SBT. Agora, o ator alça voos maiores ao ser destaque em "No Rancho Fundo", novela das 6 da Globo, interpretando Aldenor, agregado na família de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Talento e estudo

Hoje, Igor é considerado uma das apostas da Globo, mas não quer se prender ao título de "galã". Ele quer ser reconhecido por interpretar bem diferentes papeis na televisão.

Não quero entregar só trabalho de galã ou ser só um rostinho bonito que às vezes faz um trabalho meia-boca. Procuro me desafiar como ator, enfrentar novos desafios, novos papéis e estudar mais. Esse título de galã ou de bom ator vem como consequência disso. De forma alguma quero ser conhecido como um galã que tem um trabalho meia-boca. Pelo amor de Deus. Prefiro ser conhecido só como o cabra que tem um trabalho bom.

Igor Jansen

Aldenor é um marco importante para Igor, diz o ator, que celebra fazer o primeiro personagem adulto em uma novela. "É uma virada de chave, tanto pela idade, pelo fato da trama, que já sucesso, e por ser na Globo. A responsabilidade de entrega é maior. Tô contracenando com lendas. Obviamente preciso prestar atenção e crescer junto a eles e caminhar junto nessa obra."

Igor acredita que fazer a migração entre ser estrela mirim do SBT e ser visto como um ator adulto aconteceu naturalmente — e graças ao apoio estratégico de seus pais. Quem o acompanhou em "Poliana" e "Poliana Moça", novelas exibidas pelo canal de Silvio Santos entre 2018 e 2023, também cresceu, assim como ele. Mas, claro, que ele pega alguns desavisados de surpresa — principalmente quando posta fotos sem camisa e mostra o físico.

Os fãs de 'Poliana' foi crescendo junto comigo e percebendo que virei adulto... Mas tem muita gente que comenta: 'Nossa, como ele cresceu. Quanto tempo que eu dormi?' Ainda tem esse tipo de comentário, mas é gostoso ver como meu público cresceu comigo... Também vejo [comentários elogiosos à beleza]. É legal quando falam: 'Você é meu crush desde 2017' . Caraca, meu irmão, quando eu tinha 13 anos, mas é bacana.

Igor Jansen, aos risos

Quando começou a gravar "Poliana", ele tinha 13 anos e, a partir daquele momento, descobriu o que é sucesso — somente no Instagram, ele é seguido por mais de nove milhões de fãs atualmente. "Um sucesso que nem o SBT imagina; Atingimos vários públicos. Quando ia para o Nordeste, era uma loucura. O João era um personagem muito querido. Cada vez que encontrava uma vovozinha, ela comentava todos os detalhes da novela. Até hoje, já barbado e com cabelo grande, o tanto de vídeo que eu faço para as avós é imenso."

Quem é Aldenor?

Um dos "agregados" da família Leonel, Aldenor se torna vítima fácil dos oportunistas de Lapão da Beirada após família enriquecer e se mudar para a cidade. Também vai se envolver com as moças do cabaré de Deodora (Debora Bloch). Quem assistir à trama de Mario Teixeira vai acompanhar um Aldenor encantado com a cidade grande e vai vê-lo se descontruir.

Aldenor é apaixonado pela madrinha, Zefa, e pelo padrinho, Seu Tico. É apaixonado pelo mundo. Após a família encontrar a Turmalina Paraíba, vocês vão ver que ele vai se deslumbrar com o mundo e vai querer, de fato, conhecê-lo. Tem uma história humilde e um brilho no olhar. É o diferencial dele.

Igor Jansen

Igor ainda comemora a parceria com Guthierry Sotero, intérprete de Nastácio, e Igor Fortunato, ator que faz Zé Beltino. "Andam quase sempre juntos. São os 'casca de baça', os três mosqueteiro. Eles vão viver mais histórias, mais descobertas", diz ele, que ainda entrega: "O elenco todo tem um grupo de WhatsApp que não para. A galera é muto unida. A galera veterana abraçou a galera que está entrando na Globo ou no audiovisual, porque é um ritmo diferente. Isso chega na telinha. Inclusive, acabando essa entrevista, tenho futebol com o elenco."

O ator, que gravou cenas em uma caverna de Diamantina, em Minas Gerais, conta que se surpreende com a qualidade da produção global, além de enaltecer que a trama representa uma parte de um Nordeste diverso. "É uma magia. Cenas que vão ao ar e nem parece que foram gravadas em chroma key. É top 1, não tem igual."