'Aprendeu tudo sozinho': Gabi Brandt mostra filho de 3 anos falando árabe

Gabi Brandt mostrou o filho de apenas três anos, Henri, falando árabe. O mais surpreendente é que o pequeno teria aprendido a nova língua sozinho.

O que aconteceu

Henri falou o alfabeto árabe nos stories da mãe. O pequeno, que é filho do meio da influenciadora com Saulo Pôncio, aprendeu a falar o idioma de forma independente, segundo ela. Gabi disse que quer que o filho faça aula particular, e pediu indicações aos seguidores.

Não ensinei [árabe], até porque não sei. Mas, como já disse para vocês, eu costumava liberar tela durante uns 30 minutos por dia. Nesse tempo, ele encontrou, não sei como, musiquinhas do alfabeto árabe, e o YouTube foi recomendando mais vídeos. Quando eu fui ver, ele já sabia tudo!

Gabi Brandt

Henri seria autodidata, segundo Gabi. A mãe da criança afirmou que ele foi submetido a um teste de QI (quociente de inteligência) com uma neuropsicóloga, e que o resultado deu acima do esperado.