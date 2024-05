'I told ya': camiseta que viralizou com Zendaya tem história com os Kennedy

Se alguém te dissesse que uma camiseta básica, de algodão, dessas que a gente usa para passear com o cachorro ou ir à academia, roubaria a cena em "Rivais", em cartaz nos cinemas, você acreditaria? Pois é verdade esse bilhete.

No longa de Luca Guadagnino sobre um triângulo amoroso, estrelado por Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor, uma t-shirt cinza com a frase "I told ya", que em português significa "Eu te disse", tem dado o que falar.

Usada pela protagonista em uma das cenas e, fora das telas, em eventos e ações de divulgação do filme, a peça tem tudo para ser uma daquelas obsessões fashion do momento. O item que todo mundo vai usar, se inspirar ou pelo menos querer saber.

Isso porque a Loewe, grife da qual o estilista Jonathan Anderson, que assina os figurinos da película, é diretor criativo, lançou a camisa para o grande público.

O burburinho em torno da peça, porém, surgiu bem antes da produção das telonas.

A inspiração

A história da "I told ya" shirt começa bem antes do filme. Basicamente na década de 1990. O motivo? A peça foi inspirada numa camiseta usada naquela época pelo advogado e jornalista John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente americano.

John F. Kennedy Jr. com sua camiste "I told ya" Imagem: Reprodução

John John, como ficou conhecido, foi fotografado algumas vezes com uma camisa com a mesma frase de "Rivais", em passeios com a esposa ou brincando com o cachorro em Nova York.

A frase estampada na t-shirt, por sua vez, tem uma conotação política e faz referência a bottons com a expressão "I told you so", criados para marcar a vitória de seu pai nas eleições presidenciais de 1960. O "Eu avisei" virou uma espécie de slogan entre os apoiadores do novo presidente.

Foi nesse repertório que Jonathan Anderson mergulhou para trazer uma releitura da camiseta em "Rivais" e lançá-la para o mercado junto com a Loewe. Em entrevista ao WWD, o estilista afirmou ter se inspirado no estilo de Kennedy Jr. para os figurinos do personagem de Josh O'Connor.

Sem extravagâncias

Anderson comentou que JFK Jr. exibia looks descomplicados quando era mais jovem, seguindo uma estética old money, que ele buscou canalizar para o filme. O old money, para quem não sabe, é um estilo marcado pela sobriedade, discrição e minimalismo. Uma espécie de precursor do quiet luxury.

A referência de Anderson parece bem acertada. À W Magazine, o estilista declarou que não queria que os figurinos de "Rivais" fossem percebidos como tais, mas sim como roupas comuns do dia a dia.

Assim, um Kennedy como inspiração para parte dos figurinos tem bastante a ver com o universo do tênis retratado no filme, afinal o esporte é tradicionalmente associado ao estilo de vida dos mais ricos.

Inclusive, as fotos do filho do presidente usando a camiseta inspiraram também a campanha clicada pela Loewe para apresentar a sua versão da t-shirt. No ensaio da grife, um modelo aparece usando a camisa e brincando com um cachorro.

Estratégia de marketing

Antes de ser vista nos cinemas, a "I told ya" shirt já vinha sendo utilizada de maneira sutil como um recurso de marketing relacionado ao filme. Isso porque a peça foi incorporada aos looks usados nos eventos e ações de promoção da obra ao redor do mundo.

Em abril, por exemplo, Zendaya foi fotografada em Nova York, usando a camiseta com um sobretudo na mesma paleta de cor. O próprio Jonathan Anderson já havia utilizado a peça durante a première do filme em Roma por baixo de blazer azul marinho.

Josh O'Connor na première de "Rivais" em Londres Imagem: Mike Marsland/WireImage

Já no lançamento em Londres, foi a vez de Josh O'Connor ostentar "Eu avisei". Na ocasião, o ator apareceu não exatamente com a t-shirt, mas com uma camisa social branca com a mesma frase estampada. Toda essa estratégia ajudou a criar burburinho tanto em torno do filme quanto da camiseta.

Quanto custa?

Camiseta e moletom com os dizeres 'I told ya' vendidos na Loewe Imagem: Reprodução

A versão da "I told ya" shirt lançada pela Loewe tem duas opções: branca e cinza. No e-commerce da marca, é possível comprá-la por US$ 330, o equivalente na cotação atual a quase R$ 1,7 mil. O preço para uma peça basicona, mesmo de grife, tem gerado questionamentos.

No perfil da marca no Instagram, comentários como "Não pago mais de 20 dólares por essa camisa", "De que é feita? Ouro?" e "Eu te disse: é caro" dividem espaço com entusiastas da novidade. Mas quem não quiser pagar por uma "I told ya" da Loewe, réplicas e versões mais baratas têm explodido na internet.

Além do modelo que aparece em "Rivais", na esteira do frisson em torno do filme, a grife espanhola lançou ainda uma versão em moletom com a mesma frase em destaque. Essa última sai por US$ 690 ou, em moeda brasileira, cerca de R$ 3,5 mil.

Tá na moda

Não é a primeira vez que uma peça de figurino de filme ganha projeção. No estrondoso "Barbie", de 2023, um moletom com a frase "I am Kenough", usado pelo personagem de Ryan Gosling, viralizou e foi vendido oficialmente pela Mattel Creations por U$ 60 (cerca de R$ 284 na época).

A moda das roupas com expressões estampadas parece encontrar eco em meio à ascensão do Y2K e do resgate do que rolou no passado. Vale lembrar: as blusinhas com frase foram uma verdadeira febre nos anos 2000. Quem viveu sabe: Britney Spears era grande entusiasta da tendência.

Seria, então, um retorno? Na última edição da São Paulo Fashion Week, realizada em abril deste ano, marcas como LED, Forca Studio e Martins apostaram nessa onda. Entre as marcas internacionais, a italiana Moschino também tem dado a letra.

Com esse pano de fundo, a t-shirt de "Rivais" tem tudo para decolar. E a julgar pela explosão de publicações em redes sociais de gente vestindo a camiseta e usando a hashtag #itoldya, a vibe dono da razão veio aí.