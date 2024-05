Com jeito, dá tudo certo: quais as melhores posições sexuais para grávidas?

As melhores posições sexuais para grávidas podem variar dependendo do estágio da gravidez e das preferências individuais do casal. Aqui estão algumas posições que são geralmente consideradas confortáveis e seguras para grávidas:

1. Posição de lado: deite-se de lado com o seu parceiro atrás de você. Esta posição pode ajudar a evitar a pressão na sua barriga e proporcionar um contato mais íntimo.

2. Mulher por cima: sente-se no seu parceiro e controle o ritmo e a profundidade da penetração. Essa posição permite que você controle a pressão na barriga e escolha o que é mais confortável.

3. De costas com travesseiros: deite-se de costas com um travesseiro ou dois sob seus quadris para elevar sua pelve. Essa posição pode ajudar a criar um ângulo favorável para a penetração.

4. De quatro: essa posição pode ser confortável para muitas mulheres grávidas, especialmente no início da gravidez. Certifique-se de apoiar seu corpo com almofadas e permitir que seu parceiro tome a iniciativa na penetração.

5. Colher: deite-se de lado com seu parceiro atrás de você, envolvendo-o com seus braços e pernas. Essa posição pode ser confortável para muitas mulheres grávidas, especialmente no final da gravidez.

6. Sentados: sente-se de frente para o seu parceiro, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Esta posição pode ser especialmente confortável se você tiver dor lombar ou pélvica.

7. Deitados de frente: deite-se de frente com o seu parceiro em cima de você. Certifique-se de usar almofadas para apoiar sua barriga e evitar a pressão.

8. Apoiados em uma superfície: você pode se apoiar em uma mesa, cadeira ou balcão para permitir que seu parceiro penetre por trás. Essa posição pode ser especialmente confortável se você tiver problemas de equilíbrio ou sentir-se desconfortável em ficar de pé.

É importante lembrar que cada mulher grávida é única e pode ter diferentes preferências e necessidades.

Certifique-se de ouvir seu corpo e fazer o que é confortável para você e seu parceiro.

E lembre-se de sempre conversar com seu médico antes de ter relações sexuais nessa fase da vida, para garantir que você não tenha nenhuma complicação médica que possa ser afetada pela atividade sexual.

