José Santa Cruz é velado no Rio, com presença de dubladores e família

José Santa Cruz foi velado na tarde deste sábado (27). Velório aconteceu no cemitério e crematório da Penitência, localizado no bairro do Caju. O ator morreu ontem, os 95 anos. A informação foi confirmada para Splash pela neta, Yve Franco.

Dublador Philippe Maia se despede de José Santa Cruz Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

José Santa Cruz recebe homenagem dos familiares Imagem: Rogério Fidalgo/ AGNEWS

Márcio Simões vai ao velório de José Santa Cruz no crematório da Penitência no Caju, RJ Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Os estúdios Globo mandaram uma coroa de flores ao dublador Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

O que aconteceu

Causa da morte não foi revelada. O ator tinha doença de Parkinson e estava internado, segundo o Gshow. José tratava uma broncopneumonia e teve três filhos, cinco netos e quatro bisnetos.

Perfil oficial do artista publicou a palavra "luto" nos stories do Instagram. Na sequência, foi compartilhada uma arte em que aparecem nomes de personagens que foram dublados por José Santa Cruz.