'Renascer': Buba reencontra os pais e descobre verdade chocante do passado

Buba (Gabriela Medeiros) vai reencontrar os pais que a expulsaram de casa por ser transsexual e descobrirá uma verdade chocante sobre seu passado.

O que vai acontecer

A moça voltará à sua cidade natal e terá um reencontro emocionante com Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes). A primeira foto dos dois personagens foi divulgada pela Globo à imprensa.

Malu Galli e Guilherme Fontes como Meire e Humberto em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Durante a visita aos pais, Buba encontrará Décio (Miguel Rômulo), amigo de infância que é funcionário do hotel no qual ela ficará hospedada. Ele dirá que ela o lembra de um amigo do passado, Beto, que morreu há vários anos.

A informação deixará Duda em choque. Ao questionar sobre quem o avisou que Beto morreu, ela descobrirá que a mentira foi inventada pelos pais.

Neste momento, Décio reconhecerá Buba e pedirá desculpas. Os dois se abraçarão emocionados e vão conversar sobre a atitude preconceituosa dos pais da moça.