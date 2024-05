Filha de Ana Maria se sente 'boicotada' pela Globo: 'Não podemos aparecer'

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, em entrevista à revista IstoÉ Gente.

Mariana diz que hoje se sente "boicotada" pela TV Globo. "A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes a gente aparecia, fazia sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta."

Esse 'ocultismo' se deve à posição da empresa, do programa dela e também da rede social dela. Eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação a uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso.

Ela disse que tem divergências "normais" com a mãe. "Graças a ela, eu posso estar perto dos meus filhos, também. Graças ao que ela construiu para mim, por ela sempre me colocar como partícipe de tudo. Não tem divergência, as divergências são normais de mãe e filha. Eventualmente, a gente precisa de um tempinho uma da outra, é normal de qualquer relação."

Mariana, que defende o parto natural, disse que a mãe rotula a prática como tabu por estar "desatualizada" sobre o tema. "Quando a gente não está vivendo aquilo, a gente fica reduzido ao pensamento comum, que ainda é muito manipulado. Existe uma manipulação para a gente ter medo desse momento, para achar que é uma emergência. E ela vem de uma geração e vive uma vida que não permite a ela ter a ótica que eu tenho."

Ela afirmou também que foi infeliz ao chamar a vacina de covid em crianças de "agenda satanista". "Não é que tenha vergonha ou arrependimento, mas pode parecer muito simplista para quem se depara com isso pela primeira vez. Realmente é um termo infeliz. [...] Todo mundo que tem falado coisas na internet sobre [vacinas] tem sofrido. Quero me preservar. Tenho quatro filhos aqui e pretendo manter a nossa privacidade médica ativa."