Invasão de fã e ofensas a Davi: Wanessa reúne ex-BBBs em show tumultuado

Wanessa Camargo fez seu primeiro show após o BBB (Globo) nesta sexta-feira (10), em São Paulo.

O que aconteceu

Um fã invadiu o palco, arrancou o microfone das mãos de Wanessa e acabou tirado à força por seguranças. A cantora tentou apaziguar a situação, mas o rapaz resistiu ao ser retirado pelos seguranças.Após o rapaz dizer que Wanessa foi a campeã do BBB, o público puxou um coro de "Ei, Davi, vai tomar no c*". Wanessa foi expulsa do reality por agredir Davi.

A cantora pediu para os fãs pararem com as ofensas. "Eu agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mão em nenhum momento. Eu sei que vocês sabem quem eu sou."

A ex-sister Raquele cantou ao lado de Wanessa, que também reuniu outros ex-BBBs na apresentação. Michel, Buda, Marcus Vinicius, Lucas Luigi, Fernanda, Pitel, Yasmin Brunet, Pizane, Nizam e Giovanna Lima se divertiram juntos nos bastidores da apresentação.

Wanessa Camargo reuniu ex-BBBs em 1º show após o reality Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Dado Dolabella e Zilu Camargo estavam no show, e a cantora confirmou que reatou com o ator. "A gente está junto vivendo nossa história. A gente quer fazer o nosso caminho", disse, à revista Quem.