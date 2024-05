RS: Voluntários gritam 'Globo lixo' e interrompem entrada ao vivo

Voluntários de um abrigo para animais em Canoas (RS) interromperam uma entrada ao vivo da RBS, afiliada da Globo, aos gritos de "Globo lixo".

O que aconteceu

O repórter Eduardo Paganella conversava com um responsável pelo abrigo, quando foi interrompido por gritos de "Globo lixo". Após voluntários hostilizarem a emissora, a entrada ao vivo do Jornal do Almoço foi interrompida.

Nas redes sociais, uma das voluntárias criticou a postura da Globo diante da tragédia. "Pra ajudar vocês não vieram, ficaram preocupados com show da Madonna. Agora querem mídia? Aqui não. Globo lixo", escreveu Nicole Hoff.

Splash tentou contato com voluntários do abrigo, caso queiram se manifestar sobre o caso. Procurou também a RBS, caso a emissora deseje se posicionar. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

GloboNews liderou audiência entre canais de notícia com cobertura do RS

A GloboNews ficou em primeiro lugar entre os canais de notícias e somou 6,8 milhões de espectadores na primeira semana de cobertura das enchentes. A emissora também registrou uma audiência 41% maior em relação às quatro semanas anteriores.

Emissora liderou audiência entre os canais pagos durante o resgate do cavalo Caramelo em Canoas (RS). Entre 11h05 às 12h26, a GloboNews teve audiência 442% acima do segundo colocado entre os canais de notícias e 205% maior em relação às quatro semanas anteriores no horário.